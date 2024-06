Berlin. Auf der Insel Koh Chang in Thailand liegt ein verlassenes Kreuzfahrtschiff. Das mysteriöse Geisterschiff zieht viele Besucher an.

Neben türkisblauem Wasser und traumhaften Stränden lockt die thailändische Insel Koh Chang mit einer weiteren Attraktion Touristen: So befindet sich am Rande des Dschungels ein verlassenes Kreuzfahrtschiff. Bis vor etwa 16 Jahren war „The Galaxy“ auf Kreuzfahrt unterwegs. Danach wurde das Geisterschiff in der Lagune abgestellt und bis vor knapp acht Jahren als Hotel genutzt. Seit 2016 ist es nun nicht mehr in Betrieb. Wir verraten Ihnen alle Hintergründe zum Lost Place.

Ehemaliges Kreuzfahrtschiff war Teil eines Luxus-Resorts

Nachdem das ehemalige Kreuzfahrtschiff „The Galaxy“ vor ca. 16 Jahren die Insel Koh Chang anlief, wurde es östlich vom Klong Kloi Beach in der Lagune am Rande des Dschungels geparkt. Damals wurde es als Teil des 5-Sterne-„Koh Chang Grand Lagoona Resort“ zum Hotel umfunktioniert. Auf dem siebenstöckigen Dampfer befanden sich insgesamt 70 Zimmer. 2016 wurde der Hotelbetrieb dann eingestellt. Seitdem steht das Geisterschiff verlassen am Rande der Küste und zieht als „Lost Place“ jährlich zahlreiche Schaulustige an. Zwischen 20 und 40 Touristen sollen die Ruine täglich besuchen, wie das Thailand-Portal „Der Farang“ berichtet.

Das Geisterschiff liegt am Rande des Dschungels auf der Insel Koh Chang, Thailand. Im Vordergrund ist eine Beschilderung zu sehen. © IMAGO/Moritz Schlenk | IMAGO

Geisterschiff von Koh Chang: Gründe für Schließung des Hotelbetriebs bislang unklar

Die genauen Hintergründe zur Schließung sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Es gibt aber verschiedene Theorien:

So behaupten manche, dass eine Genehmigung für das Resort gefehlt habe. Als die thailändischen Behörden darauf aufmerksam geworden seien, soll der Hotelbetrieb eingestellt worden sein, heißt es laut Newsportal „20 Minuten“.

Wieder andere Stimmen sagen, dass wohl mehrere Personen vom Hotelschiff gesprungen seien und die Betreiber es daher aus Aberglauben geschlossen hätten.

Der Mythos, der das Schiff umgibt, macht es somit zu einem gruseligen und skurrilen Ausflugsziel.

Lost Place auf Koh Chang: Teile der Hotelanlage phasenweise noch in Betrieb

Auf der ehemaligen Hotelanlage, die mittlerweile „Koh Chang Boat Chalets“ heißt, befinden sich neben dem Geisterschiff außerdem Bungalows sowie einige Hausboote. Während große Teile des Resorts nicht mehr genutzt werden, scheinen einige Hausboote wohl nach wie vor gereinigt zu werden. Laut Website sind auf dem Gelände zwar offiziell keine Buchungen mehr möglich. Wie aber Reisebloggerin Courtney Lambert der „Huffington Post“ erzählt, wurden bis zumindest 2016 nach Aussagen einer Einheimischen vor Ort sogar noch vereinzelt Übernachtungen angeboten.

Das verlassene Kreuzfahrtschiff liegt am Rande des Dschungels auf der Insel Koh Chang, Thailand. © IMAGO / Pond5 Images | IMAGO / Pond5 Images

Gruseliges Geisterschiff: Reisebloggerin berichtet von ihrer Erfahrung vor Ort

So schreibt Lambert nach einem Besuch des Geisterschiffes darüber, dass das Innere einen heruntergekommenen und verlassenen Eindruck macht. Die langen dunklen Korridore mit den vielen Zimmertüren wirken gruselig. Nicht umsonst werde die Ruine als „Geisterschiff“ bezeichnet.

Heutzutage kann das Schiff jedoch nur noch von außen bestaunt werden. Das Betreten der Ruine ist strengstens verboten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Geisterschiff auf Koh Chang besichtigen: So finden sie den Lost Place

Wer das verlassene Schiff aus nächster Nähe besichtigen will, muss sich an den östlichen Rand des Klong Koi Strandes auf der Insel Koh Chang begeben. Dort liegt dann das frühere Kreuzfahrtschiff, inmitten Ozean und Dschungel. Gegen eine Gebühr in Höhe von 100 Baht, umgerechnet 2,60 Euro, kann das Gelände rund ums Geisterschiff erkundet werden.

