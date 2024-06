Hamburg. Sie möchten mehr über die verschiedenen Kreuzfahrtschiffe von TUI Cruises wissen? Hier finden Sie alle Daten und Fakten der Flotte.

Welches ist das größte Kreuzfahrtschiff der Mein Schiff-Flotte von TUI Cruises? Auf welchem Dampfer fühle ich mich als Alleinreisender wohl, welche Kreuzfahrt ist besonders für Familien geeignet? Wenn Sie herausfinden, welche Reise am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt, sollten Sie die verschiedenen Modelle aus der TUI Cruises-Flotte mit insgesamt sieben Schiffen vergleichen. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt und alle wichtigen Details für Sie herausgefiltert.

Mein Schiff 1: Modernes Entdeckerparadies in der TUI Cruises-Flotte

2019 holte sich die Mein Schiff 1 den „Kreuzfahrt Guide Award“ in der Rubrik Sport und Wellness. © zeitlich, räumlich uneingeschränkt | TUI Cruises

Taufe und Jungfernfahrt:Mein Schiff 1 von TUI Cruises wurde am 15. Mai 2009 am Rande des 829. Hafengeburtstages in Hamburg getauft. Udo Lindenberg und Jan Delay verabschiedeten den Dampfer auf die sechstägige Jungfernfahrt nach Südnorwegen. Taufpatin war Moderatorin und Sängerin Ina Müller.

Technische Daten: Mit einer Länge von 315,7 Metern und einer Breite von 35 Metern bietet Mein Schiff 1 Platz für 2894 Passagiere und etwa 1000 Crewmitglieder. Der Dampfer gehört damit zu den größten Schiffen der Flotte. Maximale Geschwindigkeit: 21 Knoten. Insgesamt gibt es 15 Decks und 1447 Kabinen an Bord.

Design: Erst 2023 erhielt Mein Schiff 1 beim Werft-Aufenthalt eine Frischekur, wurde modernisiert und umgestaltet. Die Ebbe & Flut Bier-Bar begeistert nun mit zahlreichen Holz- und Kupferelementen im industriellen Design. Zudem gibt es einen neuen Galerie-Bereich auf Deck 4. Das Heck wurde verglast und auch die Kabinen erstrahlen in neuem Design.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Mein Schiff 1 bietet neben einem mehrfach preisgekrönten Spa-Bereich auch zwei verschiedene Saunen, zwei Dampfbäder, Fußbäder, einen Eisbrunnen und eine Vielzahl von Wellness-Behandlungen. Neu auf Mein Schiff 1 ist beispielsweise das Vitalwerte-Zell-Screening, das durch schmerzlose Lichtmessungen an der Hand eine tiefgründige Analyse zur Prävention und Gesundheitsvorsorge bietet. Zurückziehen können sich die Gäste dagegen in einzelnen, sichtgeschützten Entspannungs-Logen, die sie stundenweise mieten können.

Auch Jogging- oder Walking-Fans kommen auf ihre Kosten: Deck 14 bietet eine eigene Strecke mit Steigung an der frischen Luft. Das 490 Quadratmeter große Fitnessstudio mit Panoramablick sorgt ebenfalls für ein Workout der besonderen Art.

Im Kids-Club können sich die Kinder auf dem Seeräuberschiff austoben. © 5 Jahre, DACH/Skandinavien, BENELUX, all Media (exkl. TV) | Johannes Mink

Familienprogramm und Services: Auf dem Deck Horizont befindet sich der Kids-Club: Neben einem Piratenschiff bietet er den jungen Gästen auch eine Kletterwand zum Austoben. Das angebotene Programm ist auf drei verschiedene Altersgruppen ausgerichtet: Teenager können etwa auf dem Spielbudenplatz mit Gleichaltrigen zocken. Zudem bieten die Betreuenden an Bord gemeinsame Mahlzeiten mit den Kids & Teens an – daran dürfen alle Kinder ab drei Jahren teilnehmen. Highlight auf allen Schiffen: Wer eine Familienkabine, Junior Suite oder Suite bucht, darf sich auf eine PlayStation 4 oder PlayStation 5 im eigenen Zimmer freuen.

Mein Schiff 2: Das Designer-Kreuzfahrtschiff der TUI-Flotte

Kubanisch-karibisches Flair oder Garten-Atmosphäre auf hoher See: Mein Schiff 2 überzeugt mit extravagantem Design. © TUI Cruises GmbH | INFECTED

Taufe und Jungfernfahrt:Mein Schiff 2 startete Anfang Februar in Bremerhaven. Getauft wurde das Schiff allerdings schon vor längerer Zeit: am 9. Februar 2019 im Hafen von Lissabon. Taufpatin war Carolin Niemczyk, Sängerin der deutschen Band Glasperlenspiel.

Technische Daten: Mit einer Länge von 316 Metern und einer Breite von 35 Metern bietet Mein Schiff 2 Platz für bis zu 2894 Passagiere und rund 1100 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Schiffes, das zu den beiden größten Kreuzfahrtschiffen der TUI Cruises-Flotte gehört: 21 Knoten. Insgesamt gibt es 16 Decks und 1447 Kabinen an Bord. Für das außergewöhnliche Design engagierte das Reiseunternehmen das namhafte Architekturbüro Studio Aisslinger: Das Ergebnis können die Reisenden etwa in der Schau Bar mit kubanisch-karibischem Flair oder im Tag & Nacht-Bistro mit seiner Garten-Atmosphäre bestaunen.

Sportbegeisterte müssen an Bord nicht auf ihr Programm verzichten: Es gibt eine Joggingstrecke mit Steigung unter freiem Himmel. © Tui Cruises | René Supper

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Entspannung hat auch auf Mein Schiff 2 höchste Priorität. 2020 holte sich Mein Schiff 2 den Titel in der Kategorie Sport und Wellness bei den „Kreuzfahrt Guide Awards“– sicherlich auch dank der großen Saunalandschaft mit Meerblick. Genau wie die Modelle Mein Schiff 1 und Mein Schiff 7 verfügt auch die Nummer 2 der Flotte über ein Sole-Dampfbad und ein Mineralbad.

Neben zahlreichen Kosmetikbehandlungen gibt es zudem einen Friseursalon und einen Barber Shop an Bord. Zudem verfügt das Schiff über einen Fitnessbereich, einen Jogging-Parkour, einen Innenpoolbereich, ein wechselndes Showprogramm und zahlreiche Ausflugsangebote wie Paddelboot-Touren. Zum Freizeitprogramm gehören außerdem sieben reguläre Restaurants und fünf Spezialitäten-Restaurants, die Gäste gegen einen Aufpreis buchen können.

Familienprogramm und Services: Auch auf Mein Schiff 2 kümmern sich ausgebildete Betreuerinnen und Betreuer um kleine Nachwuchsseefahrende. Neben einem Planschbecken gibt es eine Kinderinsel im Outdoor-Bereich, eine Multifunktionsfläche mit Kletterwand und Kino, Kinder- und Familienausflüge und auf ausgewählten Reisen sogar spezielle Projektwochen während der Schulferien.

Mein Schiff 3: TUI-Schiff mit Helene Fischer als Taufpatin

Nervenkitzel pur: Wer sich auf die „Blauen Balkone“ der Mein Schiff 3 wagt, hat den Durchblick. © TUI Cruises GmbH | Carolin Otersen

Taufe und Jungfernfahrt:Mein Schiff 3 wurde am 12. Juni 2014 von Schlagersängerin Helene Fischer am Cruise Center in der Hamburger Hafencity getauft. Nur wenige Tage später folgte die Jungfernfahrt in Richtung Mallorca.

Technische Daten: Mit einer Länge von 295 Metern und einer Breite von 35 Metern bietet Mein Schiff 3 Platz für bis zu 2506 Passagiere und rund 1000 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit: 21,7 Knoten. Insgesamt gibt es 15 Decks und 1253 Kabinen an Bord. TUI Cruises ließ das Kreuzfahrtschiff als ersten Dampfer der Flotte komplett neu bauen. Eine Besonderheit an Bord bieten unter anderem die Blauen Balkone: Die insgesamt 11 Quadratmeter großen Plattformen mit gläsernem Boden befinden sich 37 Meter über der Wasseroberfläche und sorgen für Nervenkitzel bei den Reisenden.

Cocktails in der modernen Grööne Bar auf Mein Schiff 3 schlürfen: Hier wurde auch das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt. © lizenzfrei | Martin Melzer

Wellness, Unterhaltung, Dinner: An Bord des Schiffes gibt es insgesamt neun Restaurants und Bistros. Die Diamant-Bar am Heck bietet einen traumhaften Meerblick und die richtige Stimmung für einen Aperitif, die Show-Lounge unterhält dagegen mit verschiedenen Abendveranstaltungen. Selbst Kaffee-Fans kommen auf diesem Schiff auf ihre Kosten – mit Kaffee aus der unternehmenseigenen Rösterei.

Ein Fitnessbereich, verschiedene Kurse und ein 25-Meter-Pool lassen auch sportbegeisterte Herzen höher schlagen. Wer es im Urlaub eher ruhiger angehen möchte, findet im Wellnessbereich neben verschiedenen Saunen (dazu zählt auch eine Salzsauna, die es nur auf Mein Schiff 3 und Mein Schiff 4 gibt) auch ein Dampfbad und einen Ruhebereich.

Doch auch im Bereich Unterhaltung dürfte auf diesem Kreuzfahrtschiff für jeden Reisenden etwas dabei sein: Dazu gehören eine höhenverstellbare Doppelring-Drehbühne, acht fahrbare LED-Wände sowie zwei sogenannte Flugwerke im Theater. Das Studio der Flotte ist ein moderner Ort für Kunst und Kultur.

Der Außenpool mit den verschiedenen Liegemöglichkeiten lädt auf der Mein Schiff 3 zum Entspannen ein. © TUI Cruises GmbH | Carolin Otersen

Familienprogramm und Services: Auch auf Mein Schiff 3 gibt es einen Kids-Club und eine Teens Lounge (ab 12 Jahren). Neben sportlichen Aktivitäten können die Jugendlichen sich hier mit Spielekonsolen beschäftigen und an verschiedenen Workshops teilnehmen. Für Kinder unter drei Jahren gibt es in einem speziellen Raum Babyspielkreise und sogenannte Tobestunden. Die Teilnahme von Babys und Kleinkindern an einer Reise ist auf allen Schiffen der Reederei erst ab einem Alter von sechs Monaten bei Reiseantritt gestattet.

Mein Schiff 4: Kulinarische Highlights im gläsernen Diamanten

Auf Mein Schiff 4 finden auch Eventkreuzfahrten statt – beispielsweise die Nordseekreuzfahrt Wildcat Tattoo Cruise. © Tui Cruises | TUI Cruises

Taufe und Jungfernfahrt:Mein Schiff 4 wurde am 5. Juni 2015 von Schwimmstar Franziska van Almsick in Kiel getauft. Bei der Jungfernfahrt am 23. Mai 2015 ging es für das Kreuzfahrtschiff nach Südnorwegen.

Technische Daten: Mit einer Länge von 293,3 Metern und einer Breite von 35,8 Metern bietet Mein Schiff 4 Platz für bis zu 2506 Passagiere und etwa 1000 Crewmitglieder auf 15 Decks und bei 1253 Kabinen an Bord. Die maximale Geschwindigkeit des Kreuzfahrtschiffes: 21,7 Knoten. Mein Schiff 4 wurde 2020 renoviert und zählt neben drei anderen Schiffen zur Blue Motion-Serie von TUI Cruises.

Die Ruhe auf der eigenen Dachterrasse genießen können Gäste, die auf Mein Schiff 4 eine Himmel & Meer Suite buchen. © zeitlich, räumlich uneingeschränkt | René Supper

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Einen Platz zum Entspannen bietet Mein Schiff 4 in insgesamt vier verschiedene Saunen – darunter eine finnische Sauna mit Panoramablick und ein Kräuterdampfbad. Neben Sportarten wie Aquagymnastik, Cycling oder Power-Plate-Training beherbergt der Luxus-Dampfer auch ein 300-Quadratmeter großes Fitnessstudio und die typische Joggingstrecke der TUI-Flotte. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Läufer können hier nach eigenen Wünschen trainieren. Zum Schwimmen können Gäste sowohl den 25-Meter-Außenpool als auch den Innenpool nutzen.

Auch das kulinarische Angebot an Bord ist breit gefächert: Die Gäste können zwischen sechs Inklusiv-Restaurants wählen. Eine Institution an Bord der TUI-Schiffe ist beispielsweise das Gosch Sylt. Sechs weitere Restaurants – etwa Hanami von Sternekoch Tim Raue – servieren gegen einen Aufpreis exquisitere Speisen. Für die Unterhaltung davor und danach sorgt das schiffseigene Kasino.

Familienprogramm und Services: Hier steht alles im Zeichen kleiner Seeräuber: Kinder aus drei verschiedenen Altersgruppen können sich von 9 bis 21 Uhr im Kids Club austoben. Dort steht unter anderem ein Piratenschiff zum Spielen. Auch im Planschbecken und auf der Kinderinsel im Outdoor-Bereich sind die jüngeren Gäste gut aufgehoben. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren bietet die Crew zudem ein spezielles Kinderessen an.

Mein Schiff 5: Eiskreationen unter freiem Himmel genießen

Das Heck der Mein Schiff 5. © Tui Cruises | Skynamic

Taufe und Jungfernfahrt:Mein Schiff 5, der dritte Neubau von TUI Cruises, wurde am 15. Juli 2016 vor Lübeck-Travemünde von Sängerin Lena Meyer-Landrut getauft. Bereits einen Tag später ging es für das Schiff von Kiel über die Ostsee ins Baltikum.

Technische Daten: Mit einer Länge von 295 Metern und einer Breite von 35 Metern bietet Mein Schiff 5 Platz für bis zu 2534 Passagiere und rund 1000 Crewmitglieder. Insgesamt gibt es 15 Decks und 1276 Kabinen an Bord, die maximale Geschwindigkeit: 21,7 Knoten. Im Jahr 2023 wurde das Kreuzfahrtschiff modernisiert.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Das Atrium mit gemütlichen Sitzgelegenheiten erstreckt sich über drei Decks und ist ein Hingucker an Bord. Trainieren können die Reisenden dabei auf der 280 Meter langen Joggingstrecke oder im 25-Meter-Außenpool. An Bord gibt es insgesamt 11 Restaurants und Bistros, 16 Bars und Lounges, sowie ein Theater mit Musicals und sogar einer Opern-Aufführung. Ob Wein-Verkostungen, ein Strudel-Workshop oder geliehene Bücher aus der Thalia-Leselounge: An Bord des Kreuzfahrtschiffes wird es auf keinen Fall langweilig.

Dazu gehören auch die optischen Highlights in den Restaurants und Bars: Die Diamant-Bar überzeugt mit Ausblick aufs offene Meer, das Buffet-Restaurant Ankelmannsplatz mit beeindruckenden Schnitzfiguren aus Obst. Selbst eine Eisdiele versüßt die Seereise: Die 17 verschiedenen Eisbecher der Eis Bar dürften nach einem Sonnenbad am Pool sogar noch besser schmecken als im Alltag.

In der Eis Bar auf Mein Schiff 5 gibt es zahlreiche Eisvariationen. © zeitlich, räumlich uneingeschränkt | René Supper

Familienprogramm und Services: Wie auf allen Schiffen der Mein Schiff-Flotte gibt es auch hier einen Kids-Club. In den Ferien können Kinder und Jugendliche sowohl am Kids-Club-Programm als auch dem abwechslungsreicheren Ferienprogramm teilnehmen. Die Teens Lounge kommt mit Spielen, Aktivitäten, Kicker und Xbox. Erwachsene haben hier keinen Zutritt.

Mein Schiff 6: Wohlfühlambiente im modernen Stil

Das Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 6. © IMAGO/Martin Wagner | IMAGO stock

Taufe und Jungfernfahrt:Mein Schiff 6 wurde am 1. Juni 2016 in Hamburg in Stellvertretung für die Elbphilharmonie von der lettischen Organistin Iveta Apkalna getauft. Danach ging es für das Schiff für 12 Tage auf Nordkap-Jungfernfahrt.

Technische Daten: Mit einer Länge von 295 Metern und einer Breite von 35 Metern bietet Mein Schiff 6 auf 14 Decks mit insgesamt 1267 Kabinen Platz für bis zu 2534 Passagiere und circa 1000 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Kreuzfahrtschiffes: 21,7 Knoten. Mein Schiff 6 wurde zuletzt 2022 renoviert.

Wer sich erfrischen möchte, tut dies auf Mein Schiff 6 am besten in der Lagune mit Pool. © zeitlich, räumlich uneingeschränkt | René Supper

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Die Spa- und Fitnessbereiche erstrecken sich auf beeindruckenden 1800 Quadratmetern. Zu den Highlights gehört ein luxuriöser Pool, der wie eine Lagune angelegt ist (siehe Foto oben). Wer sich und seinem Körper etwas Gutes tun möchte, dürfte sich „Ganz Schön Gesund“-Konzept der Flotte erfreuen: Es basiert auf den drei Hauptsäulen Ernährung, Sport und Entspannung. Zur Ausstattung des Schiffes gehören außerdem verschiedene Restaurants und eine Kunstgalerie. Das Klanghaus ist die weltweit erste kammermusikalische Philharmonie auf See (gibt es auch auf den Schwesternschiffen Mein Schiff 3 und 4). Hier finden ganze Orchester Platz.

Erfrischende Drinks und alkoholfreie Frucht-Cocktails gibt es in der Überschau Bar an Deck von Mein Schiff 6. © zeitlich, räumlich uneingeschränkt | René Supper

Familienprogramm und Services: Ein Kids-Club für drei verschiedene Altersgruppen, eine Teens Lounge und ein Spielraum sorgen für die perfekte Familienunterhaltung an Bord. Highlight für Teenager: Die Borddiskothek kann tagsüber zu einem Escape Room umfunktioniert werden, in dem Gruppen Rätsel lösen können.

Mein Schiff 7: Der neue Luxus-Dampfer der TUI-Flotte

Im Juni läuft Mein Schiff 7 für eine erste Testreise aus. An Bord gibt es so einige Neuerungen, die es auf den anderen Schiffen nicht gibt. © tui | TUI Cruises

Taufe und Jungfernfahrt:Mein Schiff 7 ist das neueste Kreuzfahrtschiff der TUI-Flotte und soll planmäßig am 22. Juni 2024 in der Kieler Bucht am Rande der Kieler Woche getauft werden. Taufpatin ist Umweltoffizierin Fenia Kalachani, die gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden die Umsetzung und Einhaltung aller relevanten Umweltbestimmungen an Bord der Mein Schiff-Flotte verantwortet. Bereits vom 16. bis 21. Juni geht es für Mein Schiff 7 auf Testreise über Aarhus, Kopenhagen und Oslo zurück nach Kiel.

Technische Daten: Mit einer Länge von 315,7 Metern und einer Breite von 35,8 Metern bietet Mein Schiff 7 Platz für bis zu 2896 Passagiere und rund 1000 Crewmitglieder. Bei 15 Decks gibt es 1461 Kabinen. Der Neuzugang der Flotte gehört zur selben Baureihe wie Mein Schiff 1 und 2 und fährt mit einer Maximalgeschwindigkeit von 22 Knoten.

Der exklusive Champagner Treff mit neuem Konzept auf Mein Schiff 7. © zeitlich und räumlich uneingeschränkt | TUI Cruises

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Das bewährte Wohlfühlkonzept der Mein Schiff-Flotte wurde auf Mein Schiff 7 um einige Neuerungen erweitert. So gibt es an Bord unter anderem 12 Innen- und 14 Außen-Einzelkabinen, einen exklusiven Champagner-Treff, ein Kasino in der Abtanz Bar, ein neues Asia- und Sushi-Restaurant, ein Wiener Kaffeehaus und ein neues Deisgn für das italienische Exklusiv-Restaurant La Spezia.

Auch das Schiff selbst bietet einige optische Neuerungen: Das Suiten-Sonnendeck erscheint erstmals bemalt statt foliert, ein Mosaik ziert den überdachten Pool. Zudem dekorieren spektakuläre Kunstwerke das Schiff, unter anderem aus den Kunsstudios Sino Sculpture. Insgesamt bedient Mein Schiff 7 Gäste in 12 Restaurants und 17 Bars und Lounges.

EMS Training in der Mein Schiff-Sportarena © Tui Cruises | René Supper

Familienprogramm und Services: Genau wie auf den anderen Schiffen der Mein Schiff-Flotte wird es auch auf dem neuen Ozeanriesen einen Kids-Club, einen Spielraum für Babys und eine Teenslounge geben.

Mein Schiff-Kreuzfahrten von TUI Cruises: Fazit

TUI Cruises hat auf all seinen Schiffen der Mein Schiff-Flotte das bewährte Wohlfühlkonzept an Bord umgesetzt. Das große und abwechslungsreiche Angebot aus Gastronomie, Entspannung, Sport, Unterhaltung und anderen Aktivitäten spricht daher sowohl Alleinreisende und Paare als auch Familien an. Die Unterschiede zwischen den Schiffen liegt oft lediglich in Details wie Design, Restaurantangeboten und spezifischen Freizeitaktivitäten. Die Wahl des Kreuzfahrtschiffes hängt daher von den persönlichen Bedürfnissen der Reisenden ab.

Mein Schiff-Kreuzfahrtschiffe für Singles

Die neue Mein Schiff 7 dürfte vor allem Alleinreisende ansprechen: Insgesamt befinden sich 26 Innen- und Außen-Einzelkabinen an Bord, die speziell auf die Bedürfnisse von Single-Urlaubern zugeschnitten sind. Die Unterkünfte sind zwar etwas kleiner, aber genauso komfortabel und gemütlich ausgestattet wie eine Doppelkabine. In der Vergangenheit hatte TUI Cruises auf Einzelkabinen verzichtet – die Reederei reagiert damit auf die wachsende Nachfrage. Die Mein Schiff 8, die im Herbst 2024 folgen soll, stellt sogar Balkonkabinen für Alleinreisende bereit.

Für die gesamte Mein Schiff-Flotte bietet TUI Cruises zudem spezielle Single-Reisen an. Gemeinsame Landausflüge oder Sportkurse vernetzen Alleinreisende dabei schneller mit anderen Gästen. Auch die ausgeprägten Wellness-Bereiche lassen sich besonders als alleinreisende Person ausgiebig testen. Ruhe und Erholung gehören zum Mein Schiff-Wohlfühlkonzept und stehen daher auf jedem der Schiffe im Fokus.

Mein Schiff-Kreuzfahrtschiffe für Paare

Für Paare dürfte Mein Schiff 6 das optimale Kreuzfahrtschiff der Flotte sein. Das besondere Innendesign und die vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an Bord richten sich überwiegend an Erwachsene, die ohne Kinder reisen.

Auch Mein Schiff 2 spricht mit einem vielseitigen Freizeit- und Entspannungsprogramm eher Erwachsene als Kinder an. Der 25 Meter lange Pool und der große Spa-Bereich gehören zu den Highlights des Schiffes. Wer jedoch mit Kind reist, ist dank des Betreuungsangebotes auch auf diesem Schiff der Flotte gut aufgehoben. Romantische Stunden zu zweit lassen sich auf allen Schiffen der Flotte sowohl im Wellness-Bereich als auch in den exklusiven Spezialitäten-Restaurants (gegen Aufpreis) verbringen.

Mein Schiff-Kreuzfahrtschiffe für Familien

Familien mit Kind(ern) bevorzugen vor allem während der Schulferienzeit eher Mein Schiff 3 und Mein Schiff 6 . Ein Grund: An Bord der beiden Kreuzfahrtschiffe werden auf ausgewählten Reisen kostenpflichtige Schwimmkurse für Kinder zwischen fünf und sieben Jahren angeboten. Sogar eine Seepferdchen-Prüfung können die kleinen Gäste an Bord ablegen.

Dank des einheitlichen Konzeptes sind jedoch alle Dampfer der Flotte familientauglich. Alle sieben Schiffen verfügen über großzügige Familienkabinen mit Spielekonsolen zur Unterhaltung. Diese sind allerdings sehr beliebt und in der Regel schnell ausgebucht. Der Kids-Club, die Teenslounge und ein spezieller Babyraum bieten spezielle Bereiche für verschiedene Altersgruppen und sind ebenfalls auf allen angebotenen Reisen vorhanden. Zudem können Familien auf allen Schiffen Landausflüge buchen. Gut zu wissen: Während der Schulferien bieten einige Schiffe ein ausgeprägteres Familienprogramm an Bord an.

