Berlin. Ein britisches Paar wollte von Bristol aus nach Barcelona fliegen. Durch einen Fehler des Flughafenpersonals flogen sie nach Litauen.

Ein britisches Urlaubspaar wollte mit der irischen Billig-Fluggesellschaft Ryanair nach Spanien fliegen. Statt in ihren erhofften Urlaub nach Barcelona zu fliegen, wurden die Briten mit Ryanair nämlich versehentlich nach Litauen gebracht. Wie kam es zu dem Vorfall?

Ryanair fliegt Paar versehentlich nach Litauen anstatt Spanien

Die Briten Andrew und Victoria Gore wollten anlässlich seines 47. Geburtstages gemeinsam mit Familie und Freunden in den Urlaub an die spanische Costa Brava reisen, wie der „Independent“ berichtet. Dafür sollten sie von Bristol aus nach Barcelona fliegen. Statt gemeinsam mit den übrigen zehn Freunden und Familienmitgliedern im entsprechenden Flieger zu sitzen, reisten sie jedoch ins litauische Kaunas.

Die Gores sollen eine Pauschalreise für mehr als 1.500 Pfund, umgerechnet ca. 1.780 Euro, gebucht haben. Die Flüge von Bristol nach Barcelona seien im Paket inbegriffen gewesen. Wie der „Independent“ berichtet, sei das britische Ehepaar bei seinen Reisen aufgrund körperlicher und kognitiver Beeinträchtigungen auf spezielle Hilfe am Flughafen angewiesen. Als es vom zuständigen Assistenz-Personal am Flughafen zum Gate gebracht worden sei, soll es dabei zu einer Verwechslung mit den Fliegern gekommen sein. So soll das Paar zum falschen Abflug-Gate gebracht worden sein: „Der Minibus hat uns zum Flugzeug gebracht, sie haben unsere Flugtickets geprüft und uns an Bord gelassen“, wie Andrew Gore gegenüber dem „Independent“ berichtet.

Fehler fällt trotz mehrfacher Prüfung der Bordkarten nicht auf

Da das Paar für den Flug nach Barcelona keine Sitzplätze nebeneinander gehabt haben soll, soll es eine Flugbegleiterin gefragt haben, ob es zusammensitzen könne. „Sie hat unsere Flugtickets noch einmal geprüft und uns in die zweite Reihe gesetzt“, meint Victoria Gore. Trotz mehrfacher Prüfung der Bordtickets soll jedoch nicht aufgefallen sein, dass der dort angegebene Zielflughafen nicht mit dem Ziel des Ryanair-Fluges übereinstimmt. Nachdem die Gores ihre Familie und Freunde nicht hatten einsteigen sehen, soll ihnen vom Flugpersonal versichert worden sein, dass sie sich ebenfalls an Bord befinden.

Luftaufnahme der Altstadt von Kaunas in Litauen bei tiefstehender Sonne. © IMAGO / Pond5 Images | IMAGO / Pond5 Images

Von Kaunas nach Barcelona: 260 Kilometer und ein Flug später

Während des Fluges soll das Ehepaar eingeschlafen sein. Als es aufwachte und der Flieger gelandet war, sei den beiden Briten sofort klar geworden, dass sie sich nicht in Barcelona befinden. Sie sollen umgehend das Flugpersonal über die Verwechslung informiert haben. Der Kapitän soll das Personal daraufhin angewiesen haben, sich um den Weitertransport nach Barcelona zu kümmern. Da es keine Direktflüge von Kaunas nach Barcelona gab, wurde für den nächsten Tag ein Flug von Riga aus gebucht. Da zwischen den Städten knapp 260 Kilometer liegen, soll ein Hotel und ein Transfer zum Hotel für das Paar organisiert worden sein, wie der „Independent“ weiter berichtet.

Nach Ryanair-Flug: Gepäck befand sich noch in Kaunas

Der Flug von Riga nach Barcelona soll ohne weitere Zwischenfälle stattgefunden haben. Dort angekommen, soll das Ehepaar in sein eigentlich gebuchtes Hotel gebracht worden sein. Jedoch habe das Gepäck gefehlt. So soll es aus Sicherheitsgründen aus dem Flugzeug auf dem Weg von Bristol nach Barcelona entfernt worden sein, nachdem die Gores nie an Bord gekommen seien. Zwei Tage nach Ankunft des Ehepaares in Barcelona sei es ausgeliefert worden, wie es laut „Independent“ weiter heißt. Doch auch nach ihrer Heimreise bleiben die beiden Briten verwundert zurück: „Ich habe gehört, dass Koffer an den falschen Ort gelangen, aber doch keine Menschen. Heutzutage gibt es so viele Checks, wie konnte das passieren?“, fragt sich das Ehepaar.

Luftaufnahme der Stadt Barcelona mit der dicht bebauten Skyline. © Imago/Shotshop | IMAGO

Nachdem der „Independent“ die Fluggesellschaft Ryanair kontaktiert habe, habe diese die Verantwortung an das Unternehmen „ABM“ abgegeben, das die spezielle Hilfe am Flughafen anbietet. Demnach hätten die Verantwortlichen am Flughafen Bristol das Ehepaar trotz klarer Ausweisung am Gate in den falschen Flieger gesetzt, meint ein Sprecher der Fluggesellschaft. So soll den Briten durch Ryanair versichert worden sein, dass der Flughafen Bristol sie für den Vorfall entschädige.

