Berlin. Die FTI-Insolvenz trifft besonders derzeit Reisende hart. Sie werden des Hotels verwiesen oder trotz Pauschalreise zur Kasse gebeten.

Nach der FTI-Pleite bekommen Urlauber in Hotels in Äygpten Probleme

Die Angestellten fordern die Touristen dazu auf, das Hotel zu verlassen, wenn sie nicht Geld nachzahlen

Der Deutsche Reiseversicherungsfonds (DRSF) und ein Anwalt machen zu dem schockierenden Verhalten eine klare Ansage

Der drittgrößte Reiseanbieter FTI meldete vergangene Woche Insolvenz an. Viele Urlauber sind verunsichert, fragen sich, was dies für ihre bevorstehende Reise bedeutet. Aber auch Reisende, die sich derzeit auf einer über FTI gebuchten Reise befinden, klagen über mangelnde Kommunikation des Unternehmens sowie des Deutschen Reiseversicherungsfonds (DRSF) und unzumutbare Zustände vor Ort.

FTI-Pleite: Hotels fordern Geld von Reisenden ein

Viele Touristen, die eine Reise mit FTI gebucht haben, könnten derzeit in ihrem Urlaub eine böse Überraschung erleben, wie mehrere Medien berichten. So fürchten Hotelbetreiber im Ausland wegen der FTI-Pleite um ihr Geld, weil manche Rechnungen noch nicht beglichen seien, was dazu führe, dass Reisende vor Ort erneut zur Kasse gebeten werden. Gerade Pauschalreisende, die ihre Zahlung gegenüber FTI bereits vorab geleistet haben, trifft das hart.

Ali Arnaout, Co-Geschäftsführer des DRSF, bezeichnete es als absolut inakzeptabel, „Reisende derart zu behandeln und dabei Grenzen zu überschreiten.“ Der Reisesicherungsfonds hat nach eigenen Angaben sehr schnell entsprechende Kostenübernahmeerklärungen an Reisende und Hoteliers abgegeben, um derartiges Verhalten zu verhindern. „Wir haben in den vergangenen Tagen und Nächten gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort alles daran gesetzt, den betroffenen Reisenden zu helfen und solche Vorkommnisse schnellstmöglich zu klären“, sagte Mees.

Ausflugsschiffe in der Marina von Hurghada, Ägypten vor der Skyline der Stadt. © imago/Schöning | IMAGO/Schoening

Stress statt Erholung: Paar mit Kind muss FTI-Reise vorzeitig abbrechen

Michael Kolbe soll sich mit seiner Freundin und seinem kleinen Sohn mitten im Pauschalurlaub in Ägypten befunden haben, als er von der Insolvenz des Reiseanbieters FTI informiert worden sei, wie er der „Frankfurter Rundschau“ erzählt. Als das Hotel in Hurghada von der Pleite erfahren habe, soll es von der Familie die vollständige Zahlung des zweiwöchigen Aufenthaltes verlangt haben. Und das, obwohl diese bereits im Voraus über FTI abgewickelt worden sei. Der Familienvater berichtete gegenüber dem Blatt weiter, dass das Hotel ihre Zimmerkarten vorübergehend deaktiviert habe.

Daraufhin solle der Manager des Hotels verlangt haben, dass die Urlauber die Rechnung begleichen oder bis um 12 Uhr des Folgetages das Zimmer verlassen. Die deutsche Botschaft in Kairo soll dem Hotel dann in einem Schreiben bestätigt haben, dass der DRSF die Kosten später erstatten würde. Der Manager des Hotels sei jedoch stur geblieben, wie Kolbe erzählt. Statt der 2.600 Euro, die die Reise inklusive Flügen gekostet habe, seien sogar 2.780 Euro in Bar verlangt worden.

Der DRSF habe dem Paar schriftlich jedoch nur eine Erstattung bis zu 80 Euro pro Person pro Nacht bewilligt. Aufgrund der Ausnahmesituation sei das Paar sogar bereit gewesen, die Summe zu bezahlen, habe aber keinen Zugriff auf Bargeld gehabt. Daher habe es sich entschlossen, den Urlaub vorzeitig zu beenden und die Rückreise auf eigene Kosten anzutreten. Nun hofft das Paar, die gesamten Kosten durch den DRSF erstattet zu bekommen.

Laut dem Reiserechtsexperten Kay P. Rodegra bestehen in dem Fall gute Chance auf Kostenübernahme - insofern sich betroffene Urlauber eine Quittung ausstellen lassen. Erreiche man dort niemand oder sei aus irgendeinen Grund Eile geboten, müsse sich der Urlauber unbedingt eine Quittung ausstellen lassen, wenn er Geld auslegt. „Anschließend kann der Urlauber den Beleg zur Erstattung beim DRSF einreichen“, so Rodegra.

Außenansicht der Zentrale der FTI Group und sonnenklar.tv in München. © imago/Revierfoto | IMAGO/Revierfoto

Nach FTI-Insolvenz: Auch andere Reisende berichten von Horror-Urlaub

Ein anderer Urlauber, der seit Anfang Juni mit seiner Frau ebenfalls auf Ägypten-Reise in Hurghada war, berichtet dem „Merkur“ ebenfalls von verängstigten Hotelbetreibern. So habe das Hotel auch von ihm die Zahlung der Hotelrechnung verlangt, obwohl das Ehepaar die gesamte Reise bereits vorab bezahlt hatte, heißt es weiter. Könne er nicht zahlen, müsse er sich die ausstehenden 1500 Euro leihen. Das Hotel dürfe er solange nicht verlassen, hieß es laut seiner Aussage seitens des Hotels weiter. Aber auch andere Urlauber, die eine Reise mit FTI gebucht haben, sollen sich über die Hotelsituation vor Ort beklagt haben. So seien einige von ihnen vom Hotel prompt auf die Straße gesetzt worden, wie der „Merkur“ berichtet.

Yachten und die "Al Mina Moschee" in Hurghada, Ägypten am roten Meer. © imago/Schöning | IMAGO/Schoening

FTI-Pleite: Wie sollten sich Urlauber vor Ort im Hotel verhalten?

Grundsätzlich sollten Urlauber Zahlungen an Hotels während ihrer Reise möglichst vermeiden, meint Tourismus-Expertin Nina Hammer gegenüber dem „Merkur“. Besser sei es nach Meinung der Expertin, nach dem Management zu verlangen und die Angelegenheit in Ruhe zu klären. Für den Fall, dass Urlauber dem Hotel doch etwas zahlen, sollten sie sich eine schriftliche Bestätigung darüber aushändigen lassen. Denn die so entstandenen Mehrkosten könnten sie sich beim DRSF zurückerstatten lassen.

Hier erfahren Sie mehr zur Pleite des Reiseveranstalters FTI. Außerdem verraten wir Ihnen, inwiefern FTI-Reisende jetzt durch die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook in 2019 profitieren.

