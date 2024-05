Berlin. AIDA hat beschlossen einen Teil der Flotte drastisch zu überholen. Von der Modernisierung betroffen sind die Schiffe der Sphinx-Klasse.

Die Reederei AIDA hat angekündigt, dass sie die drei Schiffe der Sphinx-Klasse drastisch überholen wolle, so der „Tägliche Hafenbericht“. Betroffen seien die AIDAdiva, AIDAluna und AIDAbella. Die umfassenden Modernisierungsarbeiten an der AIDAdiva sollen bereits Anfang 2025 starten. Ende März soll sich die AIDAdiva dann schon wieder auf Kreuzfahrt nach Italien und Malta befinden.

AIDA will Kreuzfahrterlebnis verbessern

AIDA hat beschlossen, die Sphinx-Klasse und damit die derzeit ältesten Schiffe der Flotte grundlegend zu modernisieren. Um den Gästen das bestmögliche Kreuzfahrterlebnis zu ermöglichen, sollen auf der AIDAdiva, AIDAluna und AIDAbella daher die Konzepte der jüngsten Schiffe der Flotte übernommen werden. Im Rahmen des Programms „AIDA Evolution“ soll neben den technischen Anlagen auch der Gästebereich grundlegend überholt werden. Dazu zählen laut Felix Eichhorn, dem Präsidenten von AIDA Cruises, u.a. Veränderungen im Bereich des Service und der Angebotsvielfalt, wie der Tägliche Hafenbericht erklärt.

Die AIDAdiva fährt bei bewölktem Himmel über das Meer. © imago images/Bihlmayerfotografie | Michael Bihlmayer via www.imago-images.de

„AIDA Evolution“: Größtes Modernisierungsprogramm in der Geschichte der Reederei

Das Modernisierungsprojekt „AIDA Evolution“ gilt als bislang umfassendstes Programm in der Geschichte des Kreuzfahrtanbieters. So wird als erstes Schiff der Sphinx-Klasse die AIDAdiva nach Marseille in die Werft Chantier Naval gebracht. Dort soll sie dann für sieben Wochen zwischen dem 03. Februar und 22. März 2025 diverser Umbauarbeiten unterzogen werden.

Sonnendeck an Bord der AIDAdiva bei Sonne und blauem Himmel. © imago stock&people | imago stock&people

Modernisierung der AIDA-Schiffe: Mit diesen Neuerungen können Gäste rechnen

Zu ihrer Zeit galten die drei Schiffe der Sphinx-Klasse mit ihrem Raumkonzept und Design als etwas Besonderes. Im Rahmen der Umbauarbeiten sollen sie nun auf den Stand der jüngsten Schiffsklasse gebracht werden. Die Neuerungen umfassen dabei eine Neugestaltung der Gästekabinen und des Theatriums. Dieses soll in neuen Farben erstrahlen und noch mehr Gästen Platz bieten. Außerdem soll das Angebot der Restaurants und Suiten weiter ausgebaut werden. Familien können sich zudem über neue Activity-Bereiche für Kinder freuen.

Aufführung im Theatrium an Bord der AIDAdiva. © imago stock&people | imago stock&people

Diese Ziele fährt die AIDAdiva nach ihrer Modernisierung an

Sind die Renovierungsarbeiten Ende 2025 abgeschlossen, wird sich die AIDAdiva zunächst von Rom aus auf drei Reisen nach Italien und Malta begeben. Im Sommer soll das Schiff seine Gäste dann nach Norwegen und in verschiedene Zielgebiete in der Ostsee bringen. Während sich die AIDAdiva dann Ende 2025 auf Weltreise begibt, soll die AIDAluna dem Modernisierungsprogramm unterzogen werden. Im Frühling 2026 folgt mit der AIDAbella dann auch das letzte Schiff der Sphinx-Klasse.

Wollen Sie noch mehr zur Flotte der AIDA erfahren? Wir verraten Ihnen, welches Kreuzfahrtschiff der Reederei am Besten zu Ihnen passt. Planen Sie eine Kreuzfahrt mit AIDA ab Hamburg? Wir haben Ihnen zusammengestellt. Apropos Hamburg: Wenn Sie vor Ihrer Kreuzfahrt noch ein wenig Zeit zur Verfügung haben, erklären wir Ihnen, welche Highlights die Hansestadt zu bieten hat.

