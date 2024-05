Berlin. Am Sonntag ist ein Mann von Bord der „Icon of the Seas“ gefallen. Mehrere Stunden suchten die Besatzungsmitglieder nach dem Passagier.

Tragödie auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt: Wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, soll am Sonntagmorgen ein Mann während einer Kreuzfahrt mit der „Icon of the Seas“ zwischen Miami und Kuba von Bord gefallen sein. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Crew-Mitglieder des gigantischen Kreuzfahrtschiffs mit einem kleinen Rettungsboot nach dem Mann suchen.

„Icon of the Seas“: Unbekannter fällt über 24 Meter in die Tiefe

Die „Icon of the Seas“ befindet sich derzeit auf einer siebentägigen Kreuzfahrtreise von Miami in die Karibik. Bereits am Sonntag soll der Passagier von Bord gegangen sein, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Zunächst sei nicht eindeutig geklärt gewesen, ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall handelte.

Wie verschiedene Medien berichten, soll der Mann – dessen Identität bislang nicht bekannt ist – von Bord gesprungen sein. Der „Daily Mail“ zufolge fiel der Mann aus einer Höhe von mehr als 24 Metern ins Wasser.

Suchaktion nach vermisstem Passagier dauerte mehrere Stunden an

Die Crew des Kreuzfahrtschiffes soll den Vorfall unmittelbar der US-Küstenwache gemeldet und eine Rettungsaktion eingeleitet haben. Den Berichten von Augenzeugen zufolge dauerte die Suche knapp zwei Stunden. Der Mann sei schließlich gefunden und aus dem Wasser gerettet worden. Über seinen Zustand gibt es unterschiedliche Angaben: Unklar ist etwa, ob der Mann schon tot im Wasser lag, als er von Besatzungsmitgliedern gerettet wurde.

Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt: Augenzeugen berichten über Vorfall und Rettungsaktion

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Icon of the Seas" der Reederei Royal Carribean, fährt in den Hafen von Miami ein. © IMAGO/ZUMA Wire | IMAGO/Pedro Portal

Laut der „Daily Mail“ sollen Passagiere die Rettungsaktion verfolgt und in den sozialen Medien geteilt haben.

Anmerkung der Redaktion

Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Suizidgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen.

Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

