Hamburg. Das luxuriöse Schiff ist zu einem Kurzbesuch in Hamburg eingetroffen. Was es so besonders macht und woher die Passagiere kommen.

Noch bis heute (Mittwoch, 29. Mai) um 17 Uhr liegt am Hamburger Kreuzfahrtterminal Altona die „Seabourn Ovation“. Das luxuriöse Schiff der US-amerikanischen Seabourn Cruise Line ist 210 Meter lang, bietet Platz für rund 600 Gäste und hat rund 420 Besatzungsmitglieder an Bord. Es wurde 2018 in Dienst gestellt.

Kreuzfahrt ab Hamburg: „Seabourn Ovation“ begegnet „Aidasol“ auf Höhe Stade

Die Gäste bei Seabourn kommen in der Regel überwiegend aus dem Ausland, doch auch bei deutschen Kreuzfahrt-Fans genießt die Luxusmarke einen erstklassigen Ruf, weil sie in Sachen Service, Komfort und Routing kaum Wünsche offen lässt. Vor dem Hamburg-Besuch hatte die „Seabourn Ovation“ unter anderem in Kopenhagen und Arhus sowie zuletzt in Wismar angelegt, bevor es gestern durch den Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Elbe ging.

Dort angekommen, begegnete die „Seabourn Ovation“ etwa auf Höhe Stade der „Aidasol“, die bis zum späten Nachmittag in Altona gelegen hatte. Die Ankunft des US-Schiffes war für 21 Uhr geplant, tatsächlich konnte die „Seabourn Ovation“ aber erst gegen 22.30 Uhr festmachen, sodass die meisten Gäste auf einen abendlichen Landgang verzichteten und lieber an Bord blieben. Bei den Ausflügen am Mittwoch zeigte sich Hamburg wetterseitig dann leider überwiegend von seiner grauen und nassen Seite.

„Seabourn Ovation“-Kreuzfahrt ab Hamburg: Auch Tennis-Profi Tommy Haas an Bord

Einer, der in Hamburg zum Kennenlernen ebenfalls an Bord ist, ist der Tennisspieler Tommy Haas. Der gebürtige Hamburger, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, ist mittlerweile 46 Jahre alt, aber vielen in der Hansestadt und darüber hinaus noch ein Begriff, weil er immer noch aktiv den Tennisschläger schwingt. Für 2025 hat er mit Seabourn eine Kooperation für eine Tennisreise vereinbart.

Haas wird an der siebentägigen Reise „Mediterranean Marvels & Matches: Barcelona Open“ vom 13. bis 20. April 2025 von Rom nach Barcelona teilnehmen. Gäste können dabei laut Reederei die Riviera sowie Elba erkunden, bevor es über Cannes und St. Tropez in Frankreich nach Barcelona geht. Dort bleibt das Schiff, in diesem Fall die „Seabourn Venture“, über Nacht, es gibt auch Tickets für das Halbfinale der Barcelona Open. Zudem ist ein Besuch im historischen Real Club de Tenis Barcelona geplant. An Bord der „Seabourn Venture“ wird Haas zudem als Lektor Fachvorträge halten und an Frage-und-Antwort-Runden teilnehmen.

