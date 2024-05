Hamburg. Das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Pearl“ geht 2025 auf seine erste FKK-Reise. Was die Gäste an Bord erstmals erwartet, lesen Sie hier.

2025 ist es so weit: NCL‘s „Norwegian Pearl“ legt für ihre erste FKK-Kreuzfahrt in die Karibik ab. Vom 03. Februar bis 14. Februar verwandelt sich der 90 Meter lange Dampfer, auf dem bis zu 2300 Passagiere Platz finden, erstmals in das Nacktschiff „Big Nude Boat 25“.

Die private Doppelkreuzfahrt, die in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter „Bare Necessities“ entstanden ist, startet in Miami und wird eine idyllische Privatinsel auf den Bahamas, Puerto Rico, St. Maarten, Dominica, Martinique und St. Lucia anfahren, um auf dem Rückweg über die Bahamas wieder am Ausgangspunkt Miami anzulegen. Neben einem großen Spa-Bereich gibt es 16 Restaurants, 14 Bars und Lounges und ein Casino auf dem Schiff. Eine Innenkabine gibt es ab 2000 Euro pro Person, eine Junior Suite mit Balkon ab 6200 Euro pro Person.

FKK-Kreuzfahrt-Highlight: Nackt-Buffet unter freiem Sternenhimmel

Schnorcheln mit Meeresschildkröten, Schwimmen mit Schweinen von Treasure Island oder Nacktbaden auf der Privatinsel von Norwegian Cruise Line – auf diesem Trip können Naturisten zwischen Entspannung und Abenteuer wählen.

Und es gibt noch ein weiteres Highlight für Nudisten an Bord. Während wie bei anderen FKK-Reisen im Hauptspeisesaal und in den Spezialitätenrestaurants auch auf der „Norwegian Pearl“ Kleidung vorgeschrieben ist, soll ein spezieller Buffetbereich es den Passagieren ermöglichen, hüllenlos unter freiem Himmel speisen zu können. Ein Handtuch oder anderes Kleidungsstück für den Stuhl beim Essen gehört jedoch zur Standard-Etikette für Naturisten und muss überall beachtet werden.

Das sind die FKK-Regeln an Bord der „Norwegian Pearl“

Auf FKK-Schiffsreisen gelten strenge Regeln: Bei der Ankunft im Hafen und während der Liegezeit des Schiffes ist Kleidung erforderlich. Dies gilt auch für alle Balkone auf dem Meeresgiganten. Während der Begrüßung an Bord und der Einführung durch den Kapitän müssen die Gäste ebenfalls bekleidet sein. Zudem ist es strengstens untersagt, sich nackt vor anderen Schiffen im Hafen oder während der Abfertigung durch die Hafenbehörden an Bord zu zeigen.

Bis auf den speziellen Buffetbereich gilt: Im Hauptspeisesaal und in den Spezialitätenrestaurants wird nur angezogen gegessen. Brüste, Gesäße und Genitalien müssen während des Essens stets bedeckt sein. Unterwäsche, Bademäntel, Fetisch-Kleidung und übermäßiger Genitalschmuck sind nicht erwünscht.

Es dürfen keine Fotos, Videos oder elektronischen Bilder von Personen ohne deren ausdrückliche Zustimmung gemacht werden, egal ob die Gäste bekleidet oder nackt sind. Unangemessene Berührungen sind an Bord strengstens verboten.

FKK-Kreuzfahrten mit Carnival & Co.

Themen- und Eventkreuzfahrten wie beispielsweise hüllenloses Sonnenbaden auf hoher See stehen derzeit hoch im Kurs: Bereits Ende Februar 2024 ist das „Big Nude Boat” der britisch-amerikanischen Reederei Carnival von Florida aus in See gestochen. Organisiert wird der jährliche Trip von dem auf FKK-Kreuzfahrten spezialisierte Reiseveranstalter „Bare Necessities”, der auch für den Trip 2025 mit Norwegian Cruise Line zusammenarbeitet.

Auch andere Kreuzfahrtlinien haben mittlerweile FKK-Schiffsreisen im Programm: Die beiden Urlaubsberater „Miramare” und „Euronature” bieten in den Sommermonaten Juni bis August sogar gleich mehrere FKK-Reisen auf dem Mittelmeer an.

