Berlin. TUI gewährt eine Vorschau in das besondere Innenleben des neuen Cruise Liners „Mein Schiff 7“. Und nennt dabei ein besonderes Detail.

Mit der „Mein Schiff 7“ geht Mitte Juni 2024 ein neues Schiff der TUI Cruises-Flotte an den Start. Bereits sechs Wochen vor Indienststellung gewährt das Unternehmen nun einen Einblick in die besondere Innenausstattung des Kreuzfahrt-Neulings. Größte Neuheit: An Bord wird es verschiedene Kunstwerke und Installationen geben. Aber auch Wände, Sonnendeck und Pool erhalten ein künstlerisches Update.

Lesen Sie hier: Diese neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2024 in See.

„Mein Schiff 7“ von Tui sicht bald in See: Mit riesigem Kunstwerk

Das erste Kunstwerk, mit dem „Mein Schiff 7“ aufwartet, stammt aus dem Studio „Sino Sculpture“. Es ist aus Mesh gefertigt und misst eine Höhe von drei sowie eine Breite von zwei Metern. Damit ist es eines der Größten, das je auf einem Kreuzfahrtschiff der TUI-Flotte installiert wurde. Es wurde speziell für das italienische Restaurant „La Spezia“ angefertigt und soll zu einem der vielen Blickfänger an Bord werden. Transport und Aufbau waren aufgrund der Größe ziemlich aufwendig, denn das Objekt musste mit einem Kran an Bord gehoben und über das Außendeck rasch und sicher ins Innere getragen werden.

„Die beiden Objekte in der Großen Freiheit ist das komplexeste und aufwendigste Kunstwerk, welches wir am Heck in der Großen Freiheit der Mein Schiff 7 installiert haben“, so der Art & Signage Manager bei TUI Cruises Christer Jäger.

Eine imposante Kunstinstallation erstreckt sich über drei Etagen im Atrium

Im Atrium der „Mein Schiff 7“ werden die Passagiere zudem eine Installation des Studios „Aptum Lighting“ bestaunen dürfen, die sich über drei Etagen erstreckt. Dadurch soll das Zentrum des Kreuzfahrtschiffes zu einem optischen Highlight werden.

Bemalungen und Mosaike an Deck von „Mein Schiff 7“

Aber nicht nur das Innenleben soll einen neuen Anstrich erhalten, auch an Deck wird es einige kreative Neuerungen geben. So wird das Sonnendeck der Suiten erstmals nicht foliert, sondern bemalt. Die Wände werden von einem achtköpfigen Team unter Leitung des Künstlers Artur Sala mit verschiedenen Kunstwerken verziert. Der Pool wird durch ein großflächiges Mosaik zum Blickfang im Außenbereich. Darüber hinaus wird es an Bord viele weitere Kunstobjekte zu entdecken geben. Wie diese genau aussehen, wird jedoch wohl erst nach der offiziellen Inbetriebnahme der „Mein Schiff 7“ bekannt.

Wichtige Infos zu „Mein Schiff 7“ im Überblick

In der Tabelle finden Sie die technischen Daten von „Mein Schiff 7“ in der Übersicht:

Technische Daten der Mein Schiff 7 Länge 316 Meter Breite 36 Meter Gewicht 111.500 Tonnen Geschwindigkeit 21 Knoten (ca. 39 kmh) Tiefgang 8 Meter Passagierzahl 2.894 Kabinen 1.447

Tipp: Hip-Hop-Fans aufgepasst! Im September 2024 begibt sich „Mein Schiff 7" gemeinsam mit den Fantastischen 4 auf Event-Kreuzfahrt.

