Berlin. Wenn Sie sich von Hamburg aus auf eine Kreuzfahrt begeben, bietet die Hansestadt viele Attraktionen, die Sie vorher erkunden können.

Den Hamburger Hafen, der nach Rotterdam als zweitgrößter Hafen Europas gilt, laufen jährlich mehr als 250 Kreuzfahrtschiffe an. Zu den Reedereien, deren Schiffe regelmäßig von Hamburg aus die Welt ansteuern, gehören AIDA-Cruises, Cunard, MSC-Cruises, TUI-Cruises, Hapag-Lloyd sowie Costa Kreuzfahrten. Wenn Sie vor Antritt Ihrer Kreuzfahrt oder nach dem Ende der Reise noch ein wenig Zeit zur Verfügung haben, wartet die Hansestadt mit vielen Attraktionen auf, die Sie rund um Ihren Urlaub besichtigen können. Im Artikel stellen wir Ihnen daher die schönsten Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele in Hafennähe vor, bei denen sich ein Besuch vor oder nach Ihrer Schiffsreise lohnt.

Attraktionen rund um den Hamburger Hafen für einen kurzen Aufenthalt vor oder nach der Kreuzfahrt

Reisen Sie einen Tag vor Beginn Ihrer Kreuzfahrt zum Hamburger Hafen an oder haben Sie vor Abfahrt sowie nach Ende der Reise noch ein paar Stunden zur freien Verfügung, hält die Hansestadt rund um den Hamburger Hafen einige lohnenswerte Attraktionen bereit, von denen wir Ihnen einige vorstellen möchten.

Speicherstadt Hamburgs mit typischen Ziegelhäusern und zwei Brücken. © imago/imagebroker | IMAGO/imageBROKER/Daniel Schoenen

UNESCO-Weltkulturerbe: Die Hamburger Speicherstadt

Wer sich in unmittelbarer Hafennähe die Besonderheiten der Hansestadt genauer anschauen möchte, kann einen Spaziergang durch die historische Speicherstadt unternehmen, denn sie wartet mit vielen Attraktionen auf. Allein die charakteristischen Ziegelbauten, die von Wasser umgeben sind und durch diverse Brücken miteinander verbunden werden, sind einen Ausflug wert und zählen gemeinsam mit dem Kontorhausviertel seit 2015 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Neben Büros und Lagerhäusern beherbergt das Areal mit dem romantischen Wasserschlösschen inmitten der Kanäle ein Teekontor sowie das Chile-Haus im Stil des Expressionismus, das sich vor allem Architektur-Fans nicht entgehen lassen sollten. So beinhaltet das Kontorhaus nicht nur diverse Büros, sondern hält neben einer einzigartigen Architektur auch einige Geschäfte und Restaurants für Touristen bereit.

Das Miniaturwunderland erfreut sowohl Klein als auch Groß, denn hier ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt mit mehr als 10.000 Quadratmetern untergebracht. Im Traditionsschiffhafen, dem Sandtorhafen inmitten der Speicherstadt, der den Grundstein für den heutigen Hamburger Hafen legte, lassen sich zudem historische Schiffe besichtigen.

Konzerte in der Elbphilarmonie erleben

Am Rande der Speicherstadt befindet sich das in 2016 eröffnete Konzerthaus, die Elbphilarmonie. Als Wahrzeichen der Stadt lädt sie Besucher zu klassischer Musik, Pop-, Rock- und Orchesterkonzerten in einem einzigartigen Ambiente ein. Aber auch für alldiejenigen, die kein Konzertticket erworben haben, lohnt sich ein Besuch. Denn nicht nur die markante Architektur des Gebäudes, das mit seiner Form an Wellen erinnert, ist sehenswert. Auch die Innengestaltung sowie der Plaza, der eine 360 Grad-Aussicht bietet, sind einen Blick wert. Zwischen 10 und 24 Uhr können Sie die Aussichtsplattform selbstständig besuchen. Wenn Sie die Konzertsäle besichtigen möchten, können Sie dies bei einer Führung tun.

Stadtgeschichte mit Rathaus & Michel

Wer sich für die Hamburger Stadtgeschichte interessiert, kann dem im 1897 erbauten Rathaus im Renaissance-Stil und der Hauptkirche St. Michaelis, von den Hamburgern liebevoll „Michel“ genannt, einen Besuch abstatten, denn dieser verfügt über die größte Kirchenuhr Deutschlands.

Die St. Michaelis Kirche in Hamburg mit Elbe und Elbphilarmonie im Hintergrund bei Dämmerung. © imago/imagebroker | IMAGO/imageBROKER/Thomas Lammeyer

Kunst & Kultur in den Deichtorhallen

Für Kunst- und Fotografie-Begeisterte bieten die Deichtorhallen ein breites kreatives Angebot. Neben der Halle für aktuelle Kunst finden Interessierte hier zudem das Haus der Photographie, das PHOXXI, das temporäre Haus der Photographie, sowie die Sammlung Falckenberg. Während die Halle für aktuelle Kunst mit Designs, Malerei und skulpturalen Arbeiten zeitgenössische Kunst bereithält, finden sich im Haus der Photographie fotografische Perspektiven. Die Sammlung Falckenberg fokussiert sich auf deutsche und amerikanische Kunst der Gegenwart.

Kulinarische Vielfalt im Portugiesenviertel

Unweit der Landungsbrücken befindet sich das Portugiesenviertel, das viele kulinarische Angebote der mediterranen Küche anbietet und sich sowohl für einen schnellen Imbiss als auch ein gemütliches Abendessen eignet. Entstanden ist es durch die vielen Gastarbeiter, die in den 1960er Jahren nach Hamburg kamen und Arbeit im Hafen sowie in der Gastronomie suchten. Nach und nach entstanden so die vielen Restaurants und Cafés im belebten Quartier nahe des Hamburger Hafens.

Musical-Häuserfronten von "Die Eiskönigin" und der "König der Löwen" im Hamburger Hafen mit Schiff im Vordergrund. © imago/Jochen Tack | imago/Jochen Tack

Musical-Erlebnisse mit König der Löwen & Co.

Eine der größten Attraktionen der Hansestadt ist wohl auch die Vielfalt an Musicals. Von „König der Löwen“ über „Die Eiskönigin“ bis zu „Hercules“ und dem „Tanz der Vampire“ hat die Metropole an der Elbe ein vielfältiges Entertainment-Programm zu bieten. Wenn Sie für den Abend vor Reisebeginn also noch nichts geplant haben, lohnt sich ein Besuch in einem der Musicals. So bewegt das Stück „König der Löwen“, das mittlerweile seit mehr als 20 Jahren in Hamburg aufgeführt wird, seine Zuschauer mit Musik von Hans Zimmer und Elton John.

Ausflugsziele in Hamburg für einen längeren Aufenthalt vor oder nach der Kreuzfahrt

Wenn Sie sich vor oder nach Ihrer Kreuzfahrtreise mehr Zeit nehmen können, lohnt es sich, die verschiedenen Bezirke zu erkunden. Wer das Nachtleben genießt, kann die Reeperbahn in St. Pauli besuchen. Das hippe Szeneviertel „Sternschanze“ wartet mit vielen Cafés und der weitläufigen Parkanlage „Planten & Bloomen“ auf.

In Eimsbüttel und Eppendorf können Sie elegante Altbauten im Jugendstil bestaunen. Altona bietet mit Blankenese beeindruckende Villen und mit dem Elbstrand einen Ort für einen ausgedehnten Spaziergang.

Im Park „Planten & Bloomen“ in der Sternschanze entspannen

Im Szeneviertel „Sternschanze“ finden Touristen diverse Cafés, Geschäfte und Restaurants. Vor allem entlang des Schulterblattes reiht sich ein Laden an den anderen. Wer nach einem Ausflug durch den belebten Stadtteil Ruhe sucht, kann bei einem ausgedehnten Spaziergang durch den Park „Planten & Bloomen“ entspannen. So wartet er mit seinen 45 Hektar Fläche mit seiner breiten Blumenvielfalt und den zahlreichen Pflanzen auf, während Wiesen und Teiche zur Erholung einladen. Im Sommer finden zudem wechselnde Konzerte statt. Highlights sind u.a. der japanische Landschaftsgarten sowie der japanische Garten mit Teehaus, in dem im Sommer Teezeremonien stattfinden. Auf den Mittelmeerterassen finden Sie mediterrane Gewächse, während der Rosengarten 300 verschiedene Rosenarten beherbergt.

Die Reeperbahn mit Leuchtschildern in St. Pauli, Hamburg, bei Nacht mit vielen Menschen auf der Straße. © IMAGO/Jürgen Ritter | IMAGO/Jürgen Ritter

Auf der Reeperbahn in St. Pauli das Nachtleben erkunden

Wer das Hamburger Nachtleben erkunden möchte, kann am Abend vorbei an den auffälligen Leuchtschildern über die Reeperbahn schlendern und in den diversen Bars einkehren. Wem es dort zu voll ist, findet auch in den ruhigeren Seitenstraßen verschiedene Bars, Cafès und Restaurants. In knapp zehn Minuten gelangt man zudem von der Reeperbahn zu den Landungsbrücken am Hafen.

Jugendstil-Häuser in Eimsbüttel & Eppendorf besichtigen

Die Villen und Häuser im Jugendstil, die es in Eimsbüttel und Eppendorf zu besichtigen gibt, ziehen mit ihren eleganten, weißen Fassaden alle Blicke auf sich und sind einen Ausflug wert. Im Sommer kann man bei schönem Wetter zudem zwischen Eppendorf und Eimsbüttel an den Ausläufern der Alster entlang flanieren und die eindrucksvollen Villen vom Tretboot oder Ausflugsschiff aus beobachten.

Der Elbstrand in Hamburg Blankenese mit Strandbars und Villen im Hintergrund. © IMAGO/Zoonar | IMAGO/Zoonar.com/FELIX MARX FMX

Villenviertel & Strand in Blankenese besuchen

Wer einen ganzen Tag zur Verfügung hat, sollte sich bei gutem Wetter eine Tour durch die Blankeneser Altstadt nicht entgehen lassen. So gelangt man durch das Treppenviertel vorbei an stattlichen Villen bis zur Strandpromenade. Dort kann man einen langen Spaziergang genießen, für einen kühlen Drink einkehren oder ein typisch nordisches Fischbrötchen probieren.

Kreuzfahrt-Ziele ab Hamburg nach Europa & um die Welt

Wenn Sie noch nach einer Kreuzfahrtreise für den großen Jahresurlaub suchen, können Sie auf den Websiten der verschiedenen Reedereien wie TUI-Cruises diverse Routen von Deutschland durch Europa und um die Welt entdecken. Neben Zielen wie den Kanaren oder der Karibik, die Sie zum Beispiel mit AIDA-Cruises bereisen können, stehen auch Kreuzfahrten in die USA, nach Asien sowie durch den Mittelmeerraum und in die Antarktis zur Wahl.

