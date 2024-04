Hamburg. Ein Kreuzfahrtschiff lässt hat acht Passagiere auf einer afrikanischen Insel zurück. Nun erheben Betroffene Vorwürfe gegen den Kapitän.

Einer Gruppe von Passagieren des Kreuzfahrtschiffs Norwegian Dawn ist das passiert, wovor wohl viele Kreuzfahrt-Urlauber Angst haben: Nach einer geführten Tour auf der westafrikanischen Insel São Tomé haben sie es nicht rechtzeitig wieder an Bord geschafft – das Schiff der Norwegian Cruise Line legte ohne sie ab. Nun reisen die Gestrandeten seit einer Woche dem Schiff hinterher. Ein betroffenes Ehepaar, Jay und Jill Campbell, hat mit dem US-amerikanischen Fernsehsender „ABC15 News“ gesprochen.

Kreuzfahrtschiff lässt Passagiere auf Insel zurück

Wenn ein Kreuzfahrtschiff an einem Hafen anlegt, haben Passagiere die Möglichkeit, das Festland zu erkunden – entweder mit einer vom Schiff organisierten oder einer privaten Tour. Im letzteren Fall ist man selbst für die rechtzeitige Ankunft am Hafen verantwortlich. In der Regel werden die Passagiere dazu angehalten, sich spätestens 30 Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit an Bord einzufinden.

Acht Gästen des Kreuzfahrtschiffs Norwegian Dawn ist das nicht gelungen: Nachdem sie an einer privaten Tour auf der Insel São Tomé teilgenommen hätten, seien sie nicht rechtzeitig am Hafen zurück gewesen, sodass das Schiff ohne sie abgefahren sei, berichtet „ABC 15 News“. Besonders dramatisch: Unter den Gestrandeten würden auch ältere Menschen, eine Schwangere und eine querschnittsgelähmte Person gehören.

Betroffene erheben Vorwürfe gegen Kapitän

Als klar geworden sei, dass die Tour länger dauern würde als geplant, hätte der Reiseveranstalter den Kapitän des Kreuzfahrtschiffs über die verspätete Ankunft der Gruppe informiert. Die Gruppe sei kurz nach der geplanten Abfahrtszeit um 15 Uhr am Hafen angekommen. Das Schiff hätte sich zu diesem Zeitpunkt noch vor Anker befunden – dennoch habe der Kapitän sich geweigert, die Gäste an Bord zu lassen.

Mitarbeiter der Küstenwache hätten noch versucht, die Passagiere in einem Boot zum Schiff, das mit seinen 294 Metern zu groß für den Hafen war, zu fahren. Zudem habe der Kapitän einen Anruf des Hafenmeisters nicht entgegengenommen, so das Ehepaar gegenüber „ABC 15 News“.

Die Reederei weist in einem Statement auf die Eigenverantwortlichkeit der Passagiere hin, die Ablegezeiten einzuhalten: „Obwohl dies eine sehr bedauerliche Situation ist, sind die Gäste dafür verantwortlich, dass sie zur veröffentlichten Zeit zum Schiff zurückkehren, die über die Sprechanlage des Schiffes, in der täglichen Kommunikation und durch Aushänge kurz vor Verlassen des Schiffes bekannt gegeben wird.“

Passagiere reisen Schiff seit einer Woche hinterher

Weiter heißt es in der Erklärung, dass die Reederei mit den Passagieren und den Behörden in Kontakt stehen würden. Doch dem widersprechen Jill und Jay Campbell: Die Kommunikation sei nur über Emails möglich – aber diese würden unbeantwortet bleiben. Zudem müssten die Gestrandeten die Reise zum nächsten Anlaufhafen selber organisieren und bezahlen.

Zwar habe das Team des Kreuzfahrtschiffs die Pässe der Gäste den örtlichen Behörden übergeben, wo sie abgeholt werden konnten. Aber laut Aussagen des Ehepaars verfüge nur eine Person aus der Gruppe über eine Kreditkarte. Und auch wichtige Medikamente befänden sich noch an Bord. So habe etwa eine herzkranke Frau tagelang ihre Medikamente nicht einnehmen können.

Die Gruppe habe bisher durch sechs Länder reisen müssen. Mit Unterstützung der US-Botschaft in Angola flog sie am Sonntag nach Gambia – dort sollte das Schiff anlegen. Doch wegen Niedrigwasser war dies nicht möglich. Die Gestrandeten würden nun versuchen, rechtzeitig nach Senegal zu kommen, wo der nächste geplante Stopp des Kreuzfahrtschiffs liegt.