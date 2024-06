Hamburg. Drei Stockwerke, ein Kino und viele Überraschungen: Diese gigantische Kreuzfahrtsuite treibt den Familienurlaub auf die Spitze.

Wer eine Kreuzfahrt buchen will, muss tief in die Tasche greifen: Doch das Geld darf bei einer Buchung dieser Kabine keine Rolle spielen

Satte 70.000 Euro kostet eine Woche in dem „Ultimate Family Townhouse“

Doch nicht nur der Preis lässt den Atem stocken

Kreuzfahrturlaub mit der ganzen Familie – eine Option, die immer mehr Eltern mit Kind(ern) in Erwägung ziehen. Wer jedoch sein Reiseerlebnis auf hoher See mit einer außergewöhnlichen Unterkunft der Extra-Klasse krönen will, der wird auf der „Icon of the Seas“, dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt, fündig. Das farbenfrohe „Ultimate Family Townhouse“ ist garantiert die verrückteste Schiffskabine aller Zeiten!

Kreuzfahrt-Luxus: Entertainment auf 164 Quadratmetern

Die Familiensuite, die sich am Heck der „Icon of the Seas“ befindet, erstreckt sich mit ihren 164 Quadratmetern auf über drei Etagen und hat stolze acht Schlafzimmer für Erwachsene und Kinder zu bieten. Doch nicht nur die Größe der schwimmenden Luxus-Unterkunft macht sprachlos: Die Suite verfügt über unterhaltsame Überraschungen wie eine eigene Tunnelrutsche, die ins Wohnzimmer führt. Es gibt einen eigenen Kinoraum mit Popcorn-Maschine, eine Karaoke-Anlage für stimmungsvolle Partyabende und eine eindrucksvolle Terrasse mit Whirlpool und privatem Zugang zum beliebten Familienbereich „Surfside“. Ein weißer Zaun und ein Briefkasten sollen bei Passagieren für ein Zuhausegefühl sorgen.

Doch auch der Preis der XXL-Kabine hat es in sich: Umgerechnet 70.000 Euro kostet der außergewöhnliche Urlaubsspaß im „Ultimate Family Townhouse“ für eine sieben-Nächte-Kreuzfahrt in die westliche und östliche Karibik. Genügend zahlfreudige Reisende scheint es allerdings zu geben: Laut Michael Bayley, Präsident und CEO von Royal Caribbean, ist die Nachfrage nach der besonderen Kabinenkategorie groß. Bereits Anfang Februar verkündete er, dass die Familiensuite bereits zu 55 Prozent für das Jahr 2024 verkauft ist.

Wie es sich in der wildesten Familienkabine urlaubt? Sehen Sie selbst!

Alle Bilder der wohl wildesten Kreuzfahrtkabine im Überblick:

Die „Icon of the Seas“, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, ist im Januar 2024 für ihre erste Reise in Miami los geschippert. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

Knallbunter Familienspaß: Im „Ultimate Family Townhouse“ gibt es eine eigene Rutsche, die ins Wohnzimmer führt. © sbw-photo | Roy Riley

In der Familiensuite gibt es einen privaten Kinoraum mit Kochnische, Popcorn-Maschine und einem interaktiven Spieltisch. © sbw-photo | Roy Riley

Hohe Wände, viel Platz und eine traumhafte Aussicht: Vom Wohnbereich aus kann man den Blick auf das Meer genießen. © sbw-photo | Roy Riley

In der 164 Quadratmeter großen Unterkunft gibt es eine gemütliche Kindernische mit Etagenbetten und Fernsehern. © sbw-photo | Roy Riley

Darf es dieses Bett sein? Gäste des „Ultimate Family Townhouse“ haben acht verschiedene Schlafzimmer zur Auswahl. © Royal Caribbean International | ©2024 Michel Verdure

Klein und beengt? Fehlanzeige! Auf genügend Platz und Komfort wird auch in den drei Badezimmern großen Wert gelegt. © sbw-photo | Roy Riley

Eine umlaufende Terrasse mit Whirlpool und Sitzmöglichkeiten lädt zum Entspannen in ruhiger Umgebung ein. © sbw-photo | Roy Riley

Urlaub auf drei Etagen am Heck der „Icon“: Von der privaten Terrasse aus führt ein direkter Zugang zum beliebten Familienareal „Surfside“. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

