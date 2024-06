Hamburg. Der erste Urlaub auf hoher See steht an? Zwei Reise-Expertinnen geben sieben Tipps, die Kreuzfahrtneulinge gehört haben sollten.

Sie teilen dieselbe Leidenschaft: Die beiden Schwestern Janice und Juliet Altmeyer reisen für ihren Reiseblog „Cruise Sisters“ mit Kreuzfahrtschiffen um die Welt. Im Interview mit dem Hamburger Abendblatt beantwortet das Duo die wichtigsten Fragen zur ersten Reise auf hoher See und gibt wertvolle Tipps für eine gelungene erste Kreuzfahrt.

Tipp 1: Mit Positionierungsfahrten günstig reisen

Hamburger Abendblatt: Was würdet ihr Kreuzfahrtneulingen empfehlen?

„Cruise Sisters“: Man sollte sich überlegen, ob man flexibel bezüglich des Reisezeitraums ist. Wenn man beispielsweise nicht an Ferien gebunden ist, macht es immer Sinn, sich auch Last-Minute-Angebote anzuschauen, weil man teilweise sehr günstige Kreuzfahrten finden kann. Vielleicht auch interessant: Es gibt Zeiten, in denen es ganz bestimmte Rabattaktionen gibt, z.B. Transatlantiküberfahrten oder sogenannte Positionierungsfahrten im Oktober und April. Die Schiffe beenden dann ihre Karibik oder Mittelmeer-Zeit und machen genau diese Fahrten, auf denen man sehr günstig mitreisen kann. Man muss jedoch wissen, dass die meistens viele Seetage beinhalten.

Die Schwestern Janice und Juliet reisen für ihren Reiseblog „Cruise Sisters“ mit verschiedenen Kreuzfahrtschiffen um die Welt. © Cruise Sisters | Cruise Sisters

Tipp 2: Die Tage auf See im Voraus planen

Was sind eure Top-Tipps für Seetage?

Es gibt immer verschiedene Tanzkurse an Bord, die wirklich toll sind. Entweder Cha-Cha-Cha lernen oder seine Kenntnisse im Discofox auffrischen, im Alltag hat man für so etwas oft kaum Zeit. Das Gelernte kann man dann am Abend in den Diskos und Bars gleich umsetzen. Die Tanzkurse sind zudem meist kostenfrei. Am Abend vorher gibt es oft das Programm für den nächsten Tag. Wenn man weiß, dass einem Seetage bevorstehen, lohnt es sich am Vortag bereits zu schauen, welche Aktivitäten man für den Tag planen oder für welche Kurse man sich anmelden kann. Es gibt z.B. ein breites Angebot an Fitnesskursen, Yoga zum Sonnenaufgang, Theateraufführungen, Comedy-Shows, Lesungen und Bibliotheken, wo man Bücher und Spiele ausleihen kann. Es gibt auch fast immer ein Spa- und Wellness-Angebot mit Saunen und Poolbereich, Massagen und Friseur.

Tipp 3: Das Reisegepäck sinnvoll packen

Was gehört für euch unbedingt in den Koffer?

Wichtig: Der Reisepass. Und der muss noch sechs Monate gültig sein. Schwimmsachen für die Pools und den Wellnessbereich. Bequeme Schuhe für den Landgang. Eine Kamera für Fotos. Fernglas für die Landschaften oder die Tierwelt. Abendkleid und Anzug für elegantere Gala-Abende. Je nach Kreuzfahrt sollte man vorher schauen, ob es Themenabende wie „Retro” oder „White Night” gibt, auf die man sich bereits beim Packen einstellen kann.

Muss ich als Reisender einen Dresscode beachten?

Eigentlich ist es auf keinem Schiff mehr so, dass man Kleid und Smoking tragen muss, es ist sehr locker geworden. Es gibt aber Gala-Abende mit eleganter Garderobe, an denen man teilnehmen kann, aber nicht muss.

Tipp 4: Landgänge am Mittelmeer sind ideal für die erste Kreuzfahrt

Welche Landgänge eignen sich am besten für eine Erkundung auf eigener Faust?

Wenn man selber losziehen will, dann eignen sich Landgänge am Mittelmeer. Meistens sind die Häfen sehr nah an der Innenstadt, daher kann man gut zu Fuß oder dem Hafenshuttle die Umgebung erkunden, was sich perfekt für die erste Kreuzfahrtreise eignet. Die schönsten Destinationen sind Barcelona, Palma de Mallorca oder Marseille. Nicht nur wegen der traumhaften Kulisse, die Städte haben sehr viel zu bieten. Man kann sich Sehenswürdigkeiten und Museen anschauen, über Märkte schlendern, shoppen gehen, eine kleine Hafenrundfahrt oder eine Katamaran-Tour machen oder einfach durch die Gassen flanieren. Es gibt extrem viele Angebote.

Tipp 5: So finden Sie das beste Angebot

Wie kommt man als Kreuzfahrt-Interessierter an die besten Angebote?

Wir haben aber viele Newsletter verschiedener Anbieter abonniert, damit wir direkt informiert werden, wenn es neue Angebote gibt. Wir vergleichen aber auch immer die Preise bei verschiedenen Online-Reiseportalen. Wenn wir auf einer Kreuzfahrt bzw. Reederei noch nicht waren, checken wir immer erst die Bewertungen anderer Passagiere, die bereits die Tour gebucht haben, um uns ein Bild zu machen.

Tipp 6: Getränke clever buchen

Wie kann man an Bord am besten Geld sparen?

Früher durfte man Getränke an Bord nehmen. Das ist aber heute oftmals nicht mehr möglich. Man muss sich vorher mit der Reise beschäftigen. Zahlt man nur für bestimmte Getränke an Bord? Es gibt Getränkestationen im Restaurant, da gibt es oft Wasser und Saft inklusive zu den Essenszeiten. Man muss nicht auf Getränkepakete zurückgreifen, wenn man sich etwas einschränkt und damit kein Problem hat. Ansonsten sollte man die Getränkepakete direkt vor Reiseantritt buchen, denn die sind meistens günstiger als auf dem Schiff selbst.

Tipp 7: Was Alleinreisende wissen sollten

Sind Kreuzfahrten auch für Singles geeignet?

Ja, für 2024 haben viele Reedereien das Angebot angepasst und viele Solo-Reisekabinen zur Verfügung gestellt. Als Alleinreisender muss man oftmals den Preis für zwei in einer Kabine zahlen, aber die Reedereien stellen sich immer mehr auf Singles ein. Die Kabinen werden für Singles immer günstiger. An Bord gibt es oftmals auch sogenannte Singletreffs, die im Programm stehen. Dort kann man dann andere Leute, die auch alleine reisen, kennenlernen.

