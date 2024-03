Hamburg. Christian Baumann gehörte zu den Lieblingen der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“. Was der einstige TV-Star heute macht, lesen Sie hier.

Es war und ist noch immer die TV-Serie für echte Kreuzfahrtfans: Seit 2010 konnten Zuschauer in der ARD-Doku „Verrückt nach Meer“ dem Alltag entfliehen und Abenteuer auf hoher See erleben. Im Februar 2012 dann die überraschende Nachricht: Die beliebte TV-Serie wurde nach 500 Folgen eingestellt.

Neben dem spannenden Blick hinter die Kulissen, waren es vor allem die Crew-Mitglieder, die mit ihren Geschichten für Aufsehen sorgten. Neben Reiseleiter Bernd Wallisch gehörte auch der Nautische Wachoffizier Christian Baumann zu den Lieblingen der Zuschauer. Doch wie ging es für den einstigen TV-Kreuzfahrer eigentlich weiter? Und warum stieg er 2018 aus der Serie aus?

„Verrückt nach Meer“: Christian Baumann bleibt den Kreuzfahrten treu

TV-Star Christian Baumann war bereits mehr als 2000 Tage auf See und hat mit verschiedenen Kreuzfahrtschiffen die Welt bereist. © Christian Baumann | Christian Baumann

„Ich bin viele Jahre zur See gefahren und habe mich irgendwann entschieden, an Land zu gehen – aus privaten Gründen. Man ist ja sehr lange und oft weg von zu Hause, teilweise bis zu zehn Monate im Jahr. Ich wollte dem Thema Kreuzfahrt treu bleiben, aber so, dass ich mehr Zeit zu Hause verbringen kann. Daher lag es für mich irgendwann auf der Hand, ein Reisebüro zu eröffnen, das auf Kreuzfahrten spezialisiert ist“, verrät Christian Baumann, der damals über einen Aushang am Schwarzen Brett als Praktikant zu „Verrückt nach Meer“ kam, dem Hamburger Abendblatt.

Seit fast sieben Jahren steht der ausgebildete Nautische Offizier Urlaubern in seinem auf Kreuzfahrten spezialisiertem Reisebüro in Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern mit Rat und Tat zur Seite – und lässt es sich dabei nicht nehmen, die Welt mit dem Schiff zu entdecken. „Ich biete in meinem Büro auch von mir begleitete Reisen an, auf denen ich meine Gäste auf dem Schiff betreue und gemeinsame Landausflüge plane. Ich war ja schon fast überall auf der Welt und kann aus erster Hand Informationen geben, was man an den jeweiligen Häfen machen kann.”

Sein Tipp für die perfekte Kreuzfahrt

Ob seine einstigen Fans nur seinetwegen eine Reise buchen? „Früher haben mich hin und wieder einige Anrufe im Reisebüro erreicht. Mittlerweile ist es weniger geworden. Aber ich habe viele treue Stammkunden, die jedes Jahr auf der ein oder anderen Kreuzfahrt dabei sind.” Sein Tipp, um für sich die perfekte Kreuzfahrt zu finden: „Man sollte sich fragen: Was ist mir im Urlaub wichtig? Brauche ich All-inclusive oder reicht mir eine Vollpension? Wie groß soll das Schiff sein? Muss es deutschsprachig sein? Der Kreuzfahrtmarkt ist mittlerweile so groß, dass heute für fast jeden das passende Angebot dabei ist“, so Baumann, der die Buchung in einem Reisebüro einer Online-Buchung vorziehen würde. „Zu mir kommen oft auch junge Familien, da das Thema Kreuzfahrt sehr beratungsintensiv ist. Getränkepakete, unterschiedliche Tarife, die Preissysteme verschiedener Reedereien. Es hilft, wenn man jemanden hat, der sich spezialisiert hat und einem das alles aufdröseln kann.“

Dass sich das Thema Kreuzfahrten auch heute noch im TV großer Beliebtheit erfreut, zeigt der präsente Sendeplatz, den „Verrückt nach Meer“ innehält: Fans können montags bis freitags um 16.10 Uhr mit alten Folgen in Erinnerungen schwelgen.