Hamburg. Ein Tattoo auf hoher See stechen lassen oder hüllenlos durch die Karibik reisen: Diese Kreuzfahrten sind alles andere als gewöhnlich!

Tattoo-Kreuzfahrt

Ein Urlaubserlebnis für die Ewigkeit: Liebhaber permanenter Körperkunst können sich auch in diesem Jahr auf hoher See tätowieren lassen. Möglich macht das TUI Cruises. Auf der „Mein Schiff 4” wird für sechs Tage Europas erste schwimmende Tattoo-Convention stattfinden.

Auch The BossHoss spielen auf der Nordseekreuzfahrt „Wildcat Tattoo Cruise“ von TUI Cruises. © Tui Cruises | Pascal Bünning

Rund 50 Tattoo-Künstler zeigen auf der Nordseekreuzfahrt „Wildcat Tattoo Cruise“, die von Bremerhaven über Rotterdam nach Dover führt, ihr Können an der Nadel. Wer schon lange hinter einem Termin bei einem der geladenen Star-Tätowierer wartet, kann sich auf dieser Reise endlich sein Wunschmotiv stechen lassen. Und auch für passende Live-Musik ist an Bord gesorgt: Bands wie „The BossHoss“, „Grey Daze“ oder „Knorkator“ erobern die Poolbühne des Kreuzfahrtschiffes.

Reisezeitraum: 06.05.2024 bis 11.05.2024 ab Bremerhaven

FKK-Kreuzfahrt

Auf FKK-Kreuzfahrten spezialisierte Reiseveranstalter ermöglichen es Urlaubern, die Annehmlichkeiten des Schiffes ganz ohne Kleidung zu genießen. © stock.adobe.com | Oleg

Bikiniabdrücke sucht man hier vergeblich: Wer den Naturismus liebt, ist auf FKK-Kreuzfahrten richtig. Hier haben Passagiere die Möglichkeit, die Annehmlichkeiten des Kreuzfahrtschiffes ganz ohne Kleidung zu genießen, darunter Pools, Sonnendecks, Restaurants und andere öffentliche Bereiche. Anstandsregeln und die Etikette sollen an Bord ein respektvolles Miteinander gewährleisten.

Mit einer Luxusyacht an der dalmatinischen Küste Kroatiens entlang segeln: Die FKK-Urlaubsberater „Miramare” und „Euronature” bieten in den Monaten Juni bis August gleich mehrere FKK-Reisen auf dem Mittelmeer an. Und auch die Karibik können Anhänger der Freikörperkultur ohne ein Stückchen Stoff erleben: Vom 25. Februar bis 3. März 2024 sticht das „Big Nude Boat” der britisch-US-amerikanischen Reederei Carnival von Florida aus in See. Organisiert wird der jährliche Trip von dem auf FKK-Kreuzfahrten spezialisierte Reiseveranstalter „Bare Necessities”.

Wrestling-Kreuzfahrt

WWE-Fans werden diese Motto-Kreuzfahrt lieben: An Bord der „Norwegian Pearl“ der Reederei Norwegian Cruise Line dreht sich einmal im Jahr alles ums Wrestling – und das auf dem Weg in die sonnige Karibik. Bereits vom 26. bis 30. Januar schipperte der Dampfer von Miami nach Cozumel (Mexiko). Eine Kreuzfahrt-Eventreihe, bei der die Passagiere die Möglichkeit haben, ihren WWE-Topstars wie Chris Jericho ganz nah zu kommen. Gemeinsam mit zahlreichen Wrestling-Kollegen, Live-Bands und Stand-up-Comedians zog Jericho auch in diesem Jahr wieder für fünf Tage begeisterte WWE-Fans in den Bann.

Heavy Metal-Kreuzfahrt

Die „Full Metal Cruise XI“ ist die „lauteste und härteste Kreuzfahrt Europas“. © Tui Cruises | TUI Cruises

Fünf Tage Head Banging auf dem Meer: Heavy Metal-Fans aus ganz Europa kommen auch in diesem Jahr wieder in den Genuss, zu ihren Lieblingsbands auf dem Oberdeck zu rocken. Bereits seit 2013 kommen mehr als 2000 Passagiere auf dem legendären „Full Metal Cruise XI“, der „lautesten und härtesten Kreuzfahrt Europas“, auf der „Mein Schiff 3“ (TUI Cruises) zusammen.

Passagiere des legendären „Full Metal Cruise XI“ können sich beim Heavy-Metal-Yoga auspowern. © Tui Cruises | Vincent Grundke

Ob Heavy-Metal-Yoga, Luftgitarre spielen oder Wurstwasser-Shots: Diese Kreuzfahrt nach Nordeuropa ist nur etwas für Hartgesottene. Part I (10. bis 15. September 2024, von Kiel nach Norwegen und zurück) und Part II (06. bis 10. September 2024, von Bremerhaven über Kopenhagen nach Kiel)waren bereits wenige Minuten nach Buchungsstart ausverkauft.

Strick-Kreuzfahrt

Auf sogenannten „Knitting Cruises“ können Passagiere nicht nur neue Ländern, sondern auch das Stricken für sich entdecken. © stock.adobe.com | littleny

Hier wird die alte Handwerkskunst neu entdeckt: Auf den „Knitting Cruises“ (zu Deutsch: „Strick-Kreuzfahrten“) der kleinen amerikanischen Reederei Craft Cruises können die Passagiere gemeinsam ihrem Hobby nachgehen und gleichzeitig einige der interessantesten Häfen der Welt sehen. Jedes Jahr werden verschiedene Touren angeboten. Auf den Schiffen werden die Grundtechniken im Stricken erlernt, in Kursen bei namhaften Lehrern wie Kristin Drysdale, Autorin und Spezialistin für nordische Strickkunst, Fähigkeiten verbessert und sich in Runden über Techniken und Muster ausgetauscht. Der nächste 14-tägige Cruise, der vom 25. Mai bis 8. Juni 2024 stattfindet, führt durch die Niederlande, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland und Schweden.