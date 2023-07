Entschädigung für Luxus-Passagiere auf Business-Platz

17.07.2023, 11:43

Gibt es bei so einer «Business Class»-Ausstattung etwas zu meckern? Vermutlich nur für Menschen, die eigentlich noch mehr Luxus gebucht hatten.

Knapp Tausend Euro für Flüge nach Mallorca? In der „First Class“ fast ein Schnäppchen. Doch was, wenn man dann in die „Business Class“ umgesetzt wird? Zu diesem Luxusproblem entschied ein Gericht.