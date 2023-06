Geheimtipp: Unentdecktes Lettland - von Riga bis zur Ostsee

Riga. Wunderschöne Naturlandschaften, viel Historie und Kultur sowie eine pulsierende Hauptstadt: Lettland hat für jeden etwas zu bieten. Das Land überrascht mit seiner Vielseitigkeit und seinen Kontrasten. Wer Lettland (Latvia) also noch nicht auf seiner Reiseliste hatte, sollte das schnell nachholen.

Lettland liegt an der Ostsee und ist der mittlere der drei baltischen Staaten. Es grenzt im Süden an Litauen und im Norden an Estland. Seit 2004 ist Lettland Mitglied der EU und seit 2014 der Eurozone. Die Hauptstadt und größte Stadt ist Riga. Mit knapp 2 Millionen Einwohner zählt Lettland zu einem der kleineren Länder an der Ostsee, welches aber mit der Fläche von 65.000 Quadratkilometern fast so groß wie Bayern ist.

Das Binnenland ist flach bis leicht hügelig, waldreich und verfügt über zahlreiche Seen. Die rund 500 Kilometer lange Küste hat lange Sandstrände. Vor der Küste liegen 20 Inseln. Nicht nur Kultur- und Naturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten, sondern auch Radwanderer sowie Kajak- und Kanufahrer beispielsweise finden hier optimale Bedingungen.

Die lettische Hauptstadt Riga

Blick von der Petrikirche auf Riga.

Foto: aka

Ein Besuch in Riga, der lettischen Hauptstadt ist ein Muss. Mit etwa 640 000 Einwohnern ist sie die einzige wirkliche Großstadt des Baltikums und hier befindet sich auch der größte Flughafens des Baltikums - ein wichtiges Drehkreuz für internationale Flüge. Die Altstadt von Riga mit ihren engen verwinkelten Gassen ist UNESCO-Welterbe. Mittelalter, Jugendstil und die Moderne prägen die pulsierende lettische Hauptstadt. Seit Riga 2014 Kulturhauptstadt war, ist es noch attraktiver geworden: Neu belebt ist die 15 Minuten südlich der Altstadt gelegene alte Backstein-Speicherstadt, Spi keri, an der Daugavapromenade. Das Kreativquartier lockt mit Shops, Cafés, Restaurants, Sinfonie-, Jazz- und Open-Air-Konzerten, jungem Theater und moderner Kunst.

Petrikirche mit Aussichtsplattform besuchen

Ordensschloss und Dom, Gildehäuser und Rolandstatue erinnern an Macht und Einfluss von Erzbischof, Ordensrittern und Hansekaufleuten. Den besten 360-Grad-Rundumblick über die Hauptstadt hat man von der Aussichtsplattform der Petrikirche. Keine Angst, man kann zwar den Aufstieg auf die 72 m hohe Turmplattform per Treppe machen, aber man muss es nicht. Es fährt auch ein Aufzug ganz bequem zur Plattform hoch. Der kostet zwar was, aber man kommt relaxter an und kann den atemberaubenden Blick über Riga genießen.

Reise-Newsletter Lassen Sie sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen zum Thema Urlaub und Reisen informieren E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Blick auf die Nationalbibliothek.

Foto: Unsplash

Es bieten sich schöne Panoramen bis zum Zentralmarkt oder über den Fluss bis zur Nationalbibliothek. Diese wurde erst 2014 erbaut und spiegelt durch ihre gläserne Fassade den Fluss Daugava wieder sowie zwei lettische Mythen: den gläsernen Berg und das versunkende Lichtschloss. Im Inneren schaut man auf eine riesige Bücherwand, die sich über 5 Etagen erstreckt und als „Das Bücherregal des Volkes“ bezeichnet wird. Es wurden alle Letten dazu aufgerufen, jeweils ein Buch, was ihnen am Herzen liegt, mit einer persönlichen Widmung an „ihre“ Bibliothek zu spenden.

Auch die Petrikirche bzw. St. Peterskirche selbst ist ein architektonisches Meisterwerk im Zentrum der Altstadt von Riga und gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die 1209 erstmals erwähnte Petrikirche, Pētera baznīca, wurde im 15. Jh. durch Gildekaufleute ausgebaut. Der Turm musste viermal erneuert werden. Nach jedem Wiederaufbau wurde ein Glas von der Turmspitze geworfen. Die Anzahl der Scherben sollte die Jahrhunderte bis zum nächsten Turmneubau angeben. Letztes Mal gab es Tausende Splitter und nun glaubt man, der Turm werde ewig stehen. Die gotische Backsteinkirche dient heute als Ort für Ausstellungen und Konzerte.

Spaziergang durch das Jugendstilviertel in Riga

Jugendstil-Fassade in Riga

Foto: aka

Im 19. Jh. entstand ein Jugendstilviertel in Riga mit beeindruckenden Gebäuden aus der Zeit der Art Nouveau. In den Straßen Alberta iela (Albertstraße) und Elizabetes iela (Elisabeth-Straße) reihen sich die schönsten Häuser aneinander, teilweise sind die prunkvollen Fassaden mit ihren vielen Ornamenten und Dekors wunderschön saniert. Über 800 Gebäude im Jugendstil sind in Riga zu finden, die meisten wurden zwischen 1900-1910 erbaut. https://jugendstils.riga.lv/eng/

Jurmala, die Baltische Rivieria

Knapp 10 Kilometer südlich der Hauptstadt Riga liegt Jurmala. Der Name heißt auf lettisch „Strand“, und tatsächlich ist Jurmala eigentlich keine Stadt, sondern ein Zusammenschluss vieler Dörfer, die alle in einer Reihe am Ostseestrand angesiedelt sind: Priedaine, Asari, Lielupe, Bulduri, Kemeri, Vaivari, Dzintari, Majori, Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluzi, Jaunkemeri und Sloka. Zusammen bilden sie unter dem Namen Jurmala die fünftgrößte Stadt in Lettland.

Der 30 km lange Sandstrand, ein mildes Klima und das Gefühl, weit weg vom Trubel der Hauptstadt zu sein, die doch nur 15 km entfernt ist: Diese Kombination hat den Ort zur Lettischen Riviera werden lassen und zur Sommerfrische der Hauptstädter. Seit dem frühen 19. Jh. bauten sich reiche Rigaer hier ihre Sommerhäuser, von denen noch viele erhalten sind. //www.visitjurmala.lv/en/

Schloss und Park Rundale, das bedeutendste Bauwerk des Barock in Lettland.

Foto: Voyagefox

Schloss Rundāle: Das lettische Versailles

Rund eine Autostunde südlich von Riga befindet sich liegt das prächtige Schloss Rundale. Das Ensemble des Schlosses Rundāle ist das herausragendste Denkmal der Barock- und Rokokoarchitektur in Lettland. Es wurde von 1736 bis 1740 als Sommerresidenz von Ernst Johann Biron, Herzog von Kurland, einem engen Vertrauten der russischen Kaiserin Anna Iwanowna, erbaut - nach einem Entwurf des berühmten russischen Hofarchitekten Francesco Bartolomeo Rastrelli. Der Architekt hat auch zahlreiche Gebäude in St. Petersburg errichtet, wie das Winterpalais, die Eremitage und den Katharinenpalast. Herzog Ernst Johann Biron konnte das Schloss aber nur drei Jahre bewohnen konnte, bevor er nach Sibirien verbannt wurde.

Wie im Märchen: Schloss Rundāle

Foto: aka

Schloss Rundāle erinnert in seiner gesamten Anlage an Versailles, kein Wunder denn es wurde nach dem dem berühmten französischen Vorbild gebaut. Der große Barockbau hat 138 Räume. Ein Besuch des Schlosses sollte bei einer Lettland-Reise unbedingt eingeplant werden- für Fans der Serie "Bridgerton" und "Sisi" ein Muss. Letztere wurde in dem Barockschloss gedreht. Von der Hauptstadt Riga kann man auch Tagestouren nach Rundāle buchen.

Sehenswert ist die gesamte Anlage des Schlosses Rundāle: das Schloss, seine Architektur und Innenausstattung, der prachtvolle Schlossgarten, Springbrunnen, das Amphitheater und das Museum. Es werden verschiedene Führungen sowie eine spezielle theatralische Führung an. Dabei werden die Gäste von Führern in historischen Kostümen begrüßt. Das Gelände des Schlossensembles ist riesig. Daher ist eine Tour mit einem Elektroauto und einem Audioguide eine spannende Art, es kennenzulernen. https://rundale.net/

Die Burg von Bauska wurde im 15. Jahrhundert erbaut.

Foto: voyagefox

Bauska: Burgromantik mitten in Lettland

Rundāle liegt in der lettischen Region Semgallen und nur etwa 10 Kilometer vom Barockschloss entfernt findet sich das nächste Highlight: Die Burg Bauska. Lettland ist wirklich ein Land der Bugen und Schlösser.

Die Burg von Bauska war eine Grenzfeste zwischen dem Deutschen Orden und Großherzogtum Litauen. Das Ensemble der Bauska-Burg besteht aus zwei Teilen. Der älteste Teil – die Burg des Livländischen Ordens – wurde Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut. Davon sind bis heute sind nur noch Ruinen erhalten geblieben. Der neueste Teil des Burgensembles ist die Residenz der kurländischen Herzöge der Familie Kettler. Es wurde Ende des 16. Jahrhunderts erbaut.

Dieses Gebäude befindet sich in einer landschaftlich reizvollen Lage, wo zwei Flüsse – die Mūsa und die Mēmele - zusammenfließen. Die Burg Bauska kann man auch durch vielfältige Aktivitäten kennenlernen: Hier kann man die Kunst der Hoftänze erlernen und die Tänze der Renaissance. Auch die passenden Renaissance-Kostüme kann man anprobieren und etwas über die Kleidungskultur am Hof ​​des Herzogtums Kurland erfahren.

In der Veranstaltung „Hofkultur Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts“ kann man mehr über die Kultur, Traditionen, Spiele, Bräuche und Sitten erfahren und traditionelle Gerichte probieren, die nach alten Rezepten zubereitet und in Repliken von Tellern serviert werden. https://www.bauskaspils.lv/en/

Ķemeri Nationalpark: beeindruckende Moorlandschaften

Kemeri-Nationalpark

Foto: Voyagefox

Insgesamt gibt es in Lettland vier Nationalparks, die beeindruckende Natur und eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt bieten. Der Kemeri Nationalpark beeindruckt mit seinen zahlreichen Sumpf- und Moor-Landschaften. Quer durch das große Kemeri Moor läuft ein 3,4 Kilometer langer Naturpfad. Von einer Aussichtsplattform des Stegs bieten sich faszinierende Blicke auf die Moorlandschaft - besonders zum Sonnenauf- oder untergang sorgt die mystische Stimmung und das Lichtspiel für magische Momente - und Fotos.

Jūrkalne

Foto: aka

Jūrkalne: Traumstrände und Klippen an der Ostsee

Wer den wildesten Teil der lettischen Ostseekuste erleben und dabei auch hoch hinaus will, ist in Jūrkalne richtig. Bekannt für die pittoresken Klippen, ist Jūrkalne nicht nur ein Geheimtipp für alle Naturliebhaber, sondern auch für die Fotografen.

ABAVAS Weintasting

Auf dem Weg nach Kuldīga kann man bei Weingut Abavas vorbeischauen und bei einem Weintasting erstklassige Weine und Spirituosen aus Lettland probieren und natürlich kaufen. Ein edles Mitbringsel. https://www.abavas.lv/

Die fliegenden Fische in Kuldiga

In Kuldīga kann man eine der Top-Sehenswürdikeiten Lettlands bestaunen: Ventas Rumba, den breitesten Wasserfall Europas. Er ergiest sich über knapp 240 Meter. Auch die Backsteinbrucke uber den Fluss Venta ist die langste auf dem Kontinent.

Der breiteste Wasserfall Europas: Venta Rumba

Foto: voyagefox

Jeden Herbst und Frühling können bei Ventas Rumba auch fliegende Fische beobachtet werden – die laichenden Fische versuchen über den knapp 1,5 Meter hohen Wasserfall zu springen, um flussaufwärts zu gelangen. Der Herzog Jakob von Kurland hat sich daher vor etwa 300 Jahren ausgedacht, die flussaufwärts schwimmenden Fische in besonderen Körben springend fangen. Dank dieser Einrichtung können in Kuldiga Lachse in der Luft gefangen werden - 80 bis 100 pro Tag.

Ehemalige Festungsanlagen in Karosta.

Foto: Shutterstock

Liepāja: historisch und kreativ

Von dort geht es weiter Richtung Küste nach Liepāja (Liebau). In Liepāja gibt es eine lebendige Kunstszene, zahlreiche Galerien, Ausstellungen und Museen sind das ganze Jahr über zugänglich. Einer der ortsansässigen Künstler ist Egon Perevics. In seinem Atelier sind seine Werke zu sehen, hauptsächlich Skulpturen. Er zeigt uns den besten Platz, um den Sonnenuntergang an der Ostsee zu genießen.

Künstler Egon Perevics in seinem Atelier in Liepāja / Libau.

Foto: aka

.

Nicht weit davon entfernt - verfallen und halb in der Ostsee versandet befinden sich Reste von beeindruckenden Verteidigungsanlagen. Sie wurden vom russischen Zaren zum Schutz der Festung Karosta angelegt. Über vier Kilometer ziehen sich die Betonbunker und Artillerie-Stellungen an der Küste entlang. Die teils durch Erosion Richtung Ostsee abgekippten Beton-Kolosse schützen nun das Land vor der Einnahme vor der See. Außerdem sind sie heute ein echter Besuchermagnet und Insta-Hotspot, denn auf den Betonflächen werden jede Menge Graffitis zum Himgucker.

Führung durch das Karosta Gefängnis

Wer es gruselig mag und wer natürlich historisch interessiert ist, sollte eine Führung im Karosta-Gefängnis mitmachen. Das Militärgefängnis wurde als Lazaretterbaut erbaut und diente dann als Strafanstalt für Seeleute. Die Führung durch den Zellentrakt ist nichts für Sensibelchen. Mutige können eine Zelle zur Übernachtung buchen. Den Aufpasser in historischer Uniform und eine interessante geschichtliche Ausstellung gibt’s dazu.

Führung im Karosta Gefängnis

Foto: aka

Bootsfahrt durch die Kanäle von Pāvilosta

Zwischen Liepāja und Ventspils liegt Pāvilosta, eine kleine Stadt mit einer hübschen Marina. Hier kann man Bootstouren buchen oder andere Wasseraktivitäten. Vor Ort wird auch frischer Fisch geräuchert - super lecker!

Fischräucherei in Pāvilosta

Foto: aka

Lettische Spezialitäten kosten

Unbedingt probieren: Lettische Pankuki

Foto: aka

Aber nicht nur den frisch geräucherten Fisch muss man in Lettland unbedingt probieren, sondern auch weitere lettische Spezialitäten wie Pankuki. Die lettischen Pfannkuchen kommen mit einer Art Sauerrahm-Dip - sie gibt es in herzhaft und süß. Rasols ist ein beliebter Kartoffelsalat mit Erbsen, Karotten, Eiern, Majonaise, Sauerrahm etc.Rupjmaize: dunkles Roggenbrot, dass warm gegessen wird und natürlich Piragi. Die Teigtaschen gibt es auch herzhafter und süßer Füllung. Danach trinkt man einen Riga Black Balsam. Der lettische Kräuterlikör bzw Magenbitter hat eine dunkle Konsistenz und erinnert an Jägermeister.

>>>> Info<<<<

Anreise

Lettland ist am besten per Flugzeug zu erreichen. Von Berlin/Brandenburg etwa mit Air Baltic direkt nach Riga oder via Warschau mit der polnischen Airline LOT von Düsseldorf. Von Riga aus fährt man am besten mit dem Leihwagen weiter.

Wer mit dem Auto oder Camper von Deutschland aus starten möchte, fährt über Polen und Litauen nach Lettland.

Natürlich kann man Lettland bzw. das Baltikum auch per Schiff z.B. im Rahmen einer Kreuzfahrt entdecken. Zum Beispiel mit Tui Cruises https://www.meinschiff.com

Hoteltipps

Lielupe by Semarah Hotels

Lielupe im Ostsee-Bad Jurmala Innen jedoch stylisch und modern, dazu ein geradezu riesiger Spa- und Wellness-Bereich.

http://semarah-lielupe.jurmala-hotels.com/de/

Boutique Hotel Simanis

Das liebevoll restaurierte Fachwerkhaus Simanis Boutique Hotel verfügt über nur wenige und sehr individuelle Zimmer

https://sapniskafejnica.hotelmu.top/#googtrans(en|de)

Art Hotel Roma Liepāja

Sehr gutes Hotel in TOP Lage. Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum von Liepaja, trotzdem ruhig, weil keine laute Strasse in der Nähe ist. Viele schöne Kunstwerke und Bilder sowohl in den Zimmer als auch in Gemeinschafts- Räumen.

http://www.arthotelroma.lv/en/home

Restaurantipps

Hoijeres Krogs Museum und Restaurant

Foto: aka

Rasols Der Name ist Programm: Mitten im Art Noveau Viertel von Riga gelegen gibt es hier authentische lettische Gerichte. https://www.facebook.com/cafe.rasols/

Herbary Eine tolle Bar auf der Dachterrasse der Galleria Riga. Hier gibt es exzellente Cocktails mit tollen Aromen und Kräutern sowie leckere moderne Gerichte mit einem besonderen Herbārijs-Twist. https://www.herbary.lv/

Stender’s Cafè Coole rustikale Location in Kuldiga, wo man auch phanomenäl frühstücken kann. https://www.google.com/maps?saddr&daddr=Liepajas+3,+Kuldiga+3301+Lettland@56.968334,21.970148

Bangert’s Restaurant Das Restaurant liegt direkt am Ventas Rumba. Das Restaurant hat eine antike Innenausstattung, drei Sommerterrassen mit einer wunderbaren Aussicht auf die Stromschnelle von Venta. Die Küche ist erstklassig. https://bangerts.lv/

Hoijeres Krogs Museum und Restaurant In dem interessanten Museum über die Geschichte von Lettland, bekommt man auch traditionelle lettisches Essen. Eingrichtet ist das Restaurant im Stil des 17. Jahrhundert.

Parka Paviljons Liepāja

Foto: aka

Parka Paviljons Liepāja Das Restaurant befindet sich in einem wunderschönen Pavillon im Park von Liepāja. Das Gebäude von 1903 ist sorgfältig restauriert und bietet eine zauberhafte Atmosphäre und leckere gehobene. https://www.facebook.com/parkapaviljons/

Die Recherche wurde unterstützt von Latvia Travel.

Weitere Tipps und Informationen unter https://www.latvia.travel/de

Trendmetropole mit Historie: Warschau hat sich neu erfunden

Polnische Ostsee: Endlose Küsten und Historische Städte

„Danzig ist die Nummer eins bei deutschen Urlaubern“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise