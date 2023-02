Berlin: Tageskarten für Zoo und Tierpark werden teurer

Berlin. Für manche Gäste wird der Zoobesuch in Berlin teurer. Die Preissteigerungen betreffen ausgewählte Tageskarten für Zoo, Aquarium und Tierpark, wie die Einrichtungen ankündigten. So kostet der Eintritt in den Zoo für Erwachsene künftig 19 Euro bei Online-Kauf und 20 Euro vor Ort, wie eine Sprecherin mitteilte. Bis Ende März würden noch 17,50 Euro fällig.

Die Kosten für eine Zoo-Kinderkarte (9 Euro) bleiben stabil, wenn man online bucht. In der ermäßigten Kategorie bleibt es bei 12 Euro für die Tageskarte.

Bei den etwas günstigeren Tageskarten für den Tierpark in Friedrichsfelde steigen die Preise bei Online-Kauf für Erwachsene um 1,50 Euro und die für Kinder um 0,50 Cent, wie es hieß.

Der Zoo begründete die Preiserhöhungen mit der allgemeinen „Kostenexplosion“, etwa für Energie, Baustoffe, Dienstleistungen und Futtermittel. „Wir wollen weiterhin ein Ausflugsziel bleiben, das für alle da ist“, sagte Zoodirektor Andreas Knieriem laut Mitteilung mit Blick auf die nur teilweise Anhebung der Preise. Unter anderem die Jahreskarten würden nicht teurer.

Hintergrund für die unterschiedlichen Preise online und vor Ort ist, dass der Zoo langen Schlangen an den Kassen entgegenwirken will, etwa in Ferienzeiten und an Wochenenden. Bei Ticketkäufen vor Ort werde eine Servicegebühr von 50 Cent bei Kinder- sowie einem Euro bei Erwachsenen-Tageskarten erhoben, erklärte die Sprecherin.

( dpa )