Parken am Königssee wird für Urlauber teurer

Zu viele Autos am Königssee: Die Gemeinde möchte Gäste vermehrt in die Busse locken. Parkvergünstigungen wird es dann nicht mehr geben.

Urlaubsgäste müssen von Sommer 2023 an mehr zahlen, wenn sie am Königssee parken wollen. Die Gemeinde streicht alle Vergünstigungen - und will so Gäste und Einheimische zum Busfahren bewegen.