Mannheim als Reisetipp für 2023

Die Geschichte der deutschen Gartenschauen reicht übrigens bis ins 19. Jahrhundert zurück. Nach dem Krieg wurde die Tradition wieder aufgegriffen. Bundesgartenschauen (oft nur Buga genannt) gibt es seit gut 70 Jahren alle zwei Jahre. Daneben gibt es auch Landesgartenschauen in den Bundesländern. Die erste Buga war 1951 in Hannover, die letzten waren in Erfurt (2021) und Heilbronn (2019). 2023 ist nun wieder Mannheim dran, wo schon 1975 eine Buga war.

Auch andere Städte hatten schon öfter eine Buga, darunter Kassel (1955, 1981), Köln (1957, 1971), Dortmund (1959, 1969) und Stuttgart (1961, 1977). Bleibenden Eindruck in den Städten hinterließen Bugas zum Beispiel auch in Städten wie Essen (1965, Grugapark), Gelsenkirchen (1997, Nordsternpark), Magdeburg (1999, Elbauenpark), Potsdam (2001, Volkspark) oder München (2005, Riemer Park). In größerem Abstand und eigentlich alle zehn Jahre heißt es Internationale Gartenbauausstellung (IGA). Das war 1983 in München, 1993 in Stuttgart, 2003 in Rostock der Fall. Hamburg hatte schon vier Internationale Gartenschauen (1953, 1963, 1973; 2013 als IGS). Vor fünf Jahren (2017) gab es eine IGA im Berliner Stadtteil Marzahn.