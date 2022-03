So viele Züge wie nie

So viele Züge wie nie Nach zwei Jahren Corona: Bahn-Fahrgäste kehren zurück

Mehr Menschen fahren wieder mit der Bahn. Im März lagen die Fahrgastzahlen in den Fernzügen höher als vor Corona.

In ICE und Intercity steigen wieder so viele Menschen wie vor der Pandemie. Die Bahn erklärt auch, wie pünktlich sie dieses Jahr sein will und ob sich die Fahrpreise ändern.