Neckermann Reisen feiert Comeback

Nach der Thomas-Cook-Pleite war auch die dazu gehörende Marke Neckermann Reisen vom Markt verschwunden. Nun steht ein Comeback bevor. Der Veranstalter will sich wieder auf Pauschalreisen für Familien konzentrieren.

Frankfurt/Main. Die Traditionsmarke Neckermann Reisen kehrt zurück. Ab kommenden Dienstag (5. April) können unter dem Dach der Anex-Gruppe wieder Pauschalurlaube mit Neckermann Reisen gebucht werden.

"Für den Restart des Veranstalters konnten wir viele langjährige Partner gewinnen, von denen wir wissen, dass sie unsere Qualitätsansprüche gewährleisten", sagte Michael Nickel, Direktor von Neckermann Reisen. Die türkische Anex-Gruppe hatte nach der Pleite des Veranstalters Thomas Cook im Jahr 2019 die Markenrechte von Neckermann Reisen erworben. Ursprünglich war das Comeback für 2020 geplant, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Pauschalreisen für Familien und Co.

Für die laufende Sommersaison können den Angaben zufolge rund 1000 Hotels in den beliebten Urlaubsländern Spanien, Griechenland, der Türkei und Ägypten gebucht werden. Pauschalreisen nach Bulgarien, Italien, Kroatien, Portugal und Tunesien sollen folgen. Geplant ist auch das schrittweise Angebot von Zielen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zu denen Urlauber selbst anreisen. Neckermann Reisen will sich Nickel zufolge vor allem auf Familien und konsumfreudige Urlauber ab 50 Jahre konzentrieren mit Hotels im Vier-Sterne-Bereich.

Neckermann Reisen war Anfang der 1960er Jahre unter dem Namen "Neckermann und Reisen" von Josef Neckermann als Erweiterung seines Versandhauses gegründet worden. Mit vergleichsweise günstigen Flugpauschalreisen wurde der Badeurlaub in südlichen Ländern für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich.

© dpa-infocom, dpa:220331-99-741718/3

Reise-Newsletter Lassen Sie sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen zum Thema Urlaub und Reisen informieren E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise

( dpa )