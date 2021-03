Pellworm und Spiekeroog wollen bei Sternenguckern punkten

Blick in den Sternenhimmel über Spiekeroog. Die ostfriesische Insel arbeitet an der Auszeichnung zum Sternenpark und hat dafür zuletzt die Straßenlaternen gedimmt.

In Städten ist auch in klaren Nächten kaum ein Stern zu sehen. Die Nordseeinsel Pellworm wirbt nun als dunkler Ort um Sternengucker und auch Spiekeroog will zum Sternenpark werden.