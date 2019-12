Kurz vor dem Fest Rund 270 Züge wegen Bahnstreik in Spanien gestrichen

In der Hauptreisezeit vor Weihnachten fallen wegen eines Bahnstreiks in Spanien hunderte Zugverbindungen aus. Ein Minimalbetrieb muss in Spanien jedoch aufrechterhalten werden.