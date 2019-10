Nicht nur für Kino-Fans Italienisches Filmmuseum eröffnet in Roms Cinecittà-Studios

Blick in einen Saal des neuen italienischen Filmmuseums, MIAC Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (Italienisches Museum für Audiovisuelles und Kino), in den Studios im römischen Stadtteil Cinecitta, unter dem Motto: Emozione del Cinema.

In Rom eröffnet ein neues Museum für Fans italienischer Filmgeschichte. Szenen von "La Dolce Vita" und "Ben Hur" wurden in den traditionsreichen Cinecittà Filmstudios gedreht, in denen das Museum untergebracht ist.