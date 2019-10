Rosa-Haargras-Felder in China beliebtes Fotomotiv

Peking. Rosa-Haargras-Felder sind in Ostchina ein beliebtes Ziel für Menschen, die Selfies oder romantische Fotos machen wollen. Sie gelten als "besonders bezaubernd", wie chinesische Staatsmedien schreiben.

Die filigranen Ziergräser in einem Park im Kreis Jurong bei der Stadt Zhenjiang in der Provinz Jiangsu sind gerade in der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag am 1. Oktober in voller Blüte.

Während in Jurong eigens ein Park mit Gehwegen und Fotoplätzen angelegt wurde, ist der Ansturm der Ausflügler an anderen Feldern auch ein Problem. Vielfach werde das beliebte Gras bei den Fototouren einfach niedergetrampelt und sei in wenigen Tagen ruiniert, wird beklagt. Außer an anderen Orten in Jiangsu gibt es die Gräser auch in der Nachbarprovinz Zhejiang sowie um die Hafenstadt Shanghai herum.

( dpa )