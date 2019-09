Nach nur vier Jahren Neuer Mega-Flughafen in Peking eröffnet

Mit 700.000 Quadratmetern hat der neue Flughafen in Daxing die Fläche von 98 Fußballfeldern.

Pünktlich zum 70. Geburtstag der Volksrepublik ist der neue, gigantische Flughafen in Chinas Hauptstadt fertig. Was erwartet Fluggäste an dem internationalen Drehkreuz für Luftverkehr?