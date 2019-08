Leichtes Gepäck Was Wanderer garantiert nicht brauchen

Bei einer langen Wanderung kommt es auf jedes Gramm an. Wer einen mobilen Akku für sein Handy mitnehmen will, sollte daher ein leichtes Modell wählen.

Deo, Duschgel, Powerbank: Im alltäglichen Leben selbstverständlich, in den Alpen eher überflüssig. Ein Experte erklärt, was wirklich wichtig ist - und was getrost zuhause bleiben kann.