Geschichte der uralten Pflanze Neues Cannabis-Museum in Amsterdam eröffnet

Cannabis besitzt eine jahrtausendealte Tradition als Nutz- und Heilpflanze. In Amsterdam hat ein neues Cannabis-Museum eröffnet.

Amsterdam ist bekannt für den offenen Verkauf von Cannabis in sogenannten Coffee-Shops. Jetzt können Besucher einen Einblick in die Geschichte der uralten Pflanze erhalten - in einem neuen Museum.