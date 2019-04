So muss dat: Schleswig-Holstein widmet dem Fischbrötchen einen Ehrentag.

Das Fischbrötchen ist ein norddeutscher Klassiker - und wird in Schleswig-Holstein deshalb gebührend gefeiert. In Bad Tölz können Touristen derweil den Spuren Thomas Manns folgen und am Hafen von San Francisco das Fliegen üben.