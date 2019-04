Wassertemperaturen weltweit Nur in der Ferne ist das Meer angenehm warm

Auch wenn für Ostern warme Außentemperaturen in Deutschland versprochen wurden: Baden in Nord- und Ostsee ist momentan nur etwas für Mutige. Wer halbwegs angenehme Wassertemperaturen bevorzugt, muss sich in einen Ferienflieger setzen.