Warnstreik und Schneefall Flugausfälle in Hamburg und München

Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste streiken am Flughafen Hamburg.

Mit einem kurzfristig angesetzten Streik hat die Gewerkschaft Verdi den Betrieb am Hamburger Flughafen behindert. In dem Tarifkonflikt sind die Fronten verhärtet. Auch in München fallen Flüge aus.