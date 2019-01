In Bayern kommt es wegen starken Schneefalls zu Einschränkungen im Flugverkehr.

Annullierungen Schnee beeinträchtigt Flugverkehr in Süddeutschland

München. Flug- und Bahnreisende müssen am Wochenende aufgrund des angekündigten starken Schneefalls Geduld mitbringen. Am Flughafen München waren Räumfahrzeuge bereits am Freitagvormittag im Einsatz, um die erste Landebahn freizuräumen.

Da in dieser Zeit nur eine Landebahn einsatzbereit war, verzögerten sich einige Abflüge um etwa eine halbe Stunde, teilte ein Sprecher mit. "Im schlimmsten Fall ist immer eine Bahn gesperrt, weil diese freigeräumt wird", sagte er.

Außerdem hat die Lufthansa nach seinen Angaben bereits mehrere Flüge annulliert. Dies sei auch für Samstag geplant. Die Räumung der Flächen und auch das Enteisen der Flugzeuge vor dem Start koste Zeit und habe dementsprechend Auswirkungen auf den Flugplan.

Außerdem werden bei schlechter Sicht die zeitlichen Abstände zwischen den startenden und landenden Flugzeugen vergrößert. Sollten die Wettervorhersagen eintreffen, wären Verspätungen und folglich auch Annullierungen unausweichlich, sagte der Sprecher.

Auch die Deutsche Bahn warnte am Freitag vor Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. "Unsere Schneeräumtechnik steht bereit", sagte ein Sprecher. Sowohl die Deutsche Bahn als auch die Bayerische Oberlandbahn verwiesen Fahrgäste auf ihre Webseiten, auf der sie über die aktuelle Lage informieren. Nach deren Angaben verlief der Betrieb am Freitag zunächst ohne größere Störungen.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.