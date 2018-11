Kreuzfahrtschiff "Celebrity Edge" begrüßt erste Gäste

Das auffälligste an der "Celebrity Edge" ist sicherlich der an der Außenwand schwebende "Magic Carpet".

Mit "Magic Carpet" und "Infinite Verandas": Das neue Kreuzfahrtschiff "Celebrity Edge" der Reederei Celebrity Cruises startet am 9. Dezember seine siebentägigen Touren in die Karibik. Die Gäste erwartet dabei einige Neuigkeiten in der Ausstattung.