Center-Parcs-Anlage im Allgäu bleibt weiter geschlossen

Der neue Center Parcs im Allgäu wurde eine Woche nach seiner Eröffnung am 1. Oktober wieder geschlossen - wegen Problemen bei der Warmwasserversorgung und dem Glasfasernetz.

Wegen technischer Probleme in den neuen Ferienhäusern hatte Center Parcs seine neue Anlage in Leutkirch wieder geschlossen. Das soll noch bis zum 22. Oktober so bleiben.