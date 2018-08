Neue Rangliste In Wien lebt es sich weltweit am besten

Das Nachrichtenmagazin "The Economist" kürt in diesem Jahr Österreichs Hauptstadt Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt. Foto: dpa

In welcher Großstadt lebt es sich rund um die Welt am besten? Der "Economist" kommt nach einer gründlichen Analyse zu der Meinung: in Wien. Aus Deutschland ist keine einzige Stadt unter den Top Ten. Auf einer anderen Liste sieht es besser aus.