Viele Airlines streichen ihre Iran-Flüge

Mehrere Fluggesellschaften fliegen ab Herbst den Iran nicht mehr an. Austrian Airlines hat zum Beispiel seine Flüge in die Stadt Isfahan ab Oktober gestrichen. Foto: dpa

Iran-Reisende werden ab Herbst voraussichtlich eine geringere Auswahl an Flug-Möglichkeiten haben. Viele Airlines haben angekündigt, ihre Flüge in das Land am persischen Golf zu streichen.