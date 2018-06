Frankreich senkt Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen

Auf Landstraßen ereignen sich die meisten Unfälle mit Todesfolge. So auch in Frankreich. Um die Zahl der Verkehrstoten zu verringern, wird deshalb dort die erlaubte Höchstgeschwindigkeit künftig auf 80 km/h abgesenkt.

Paris. Autoreisende in Frankreich sollten auf Landstraßen künftig besonders auf ihr Tempo achten. Vom 1. Juli an werde dort die Höchstgeschwindigkeit von 90 auf 80 km/h reduziert, erläutert das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz in Kehl.

Dies betreffe zweispurige Straßen ohne Mittelstreifen. Auf Straßen mit zwei Spuren in beide Richtungen sind weiterhin 90 km/h erlaubt, außer bei Regen - dann sind ebenfalls nur 80 km/h zulässig. Wer zu schnell fährt, muss mit einem Bußgeld von mindestens 68 Euro rechnen.

