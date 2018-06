Lecker, leckerer, am leckersten: Das Lokal Osteria Francescana hat erneut den Titel als bestes Restaurant der Welt ergattert. Auch eine deutsche Einrichtung schaffte es unter die Top 50.

Das Restaurant "Osteria Francescana" ist zum zweiten Mal zum besten Restaurant der Welt im Ranking "World's 50 Best Restaurants" gekürt worden. Foto: dpa

Gourmet-Ranking Osteria in Italien wieder bestes Restaurant der Welt

Bilbao. Ein Aal, der den Fluss Po hinaufschwimmt, Parmesan in fünf verschiedenen Reifungsgraden oder eine Lasagne, die nur aus der Käsekruste besteht. Diese Gerichte stehen auf der Speisekarte der Osteria Francescana im italienischen Modena.

Gourmet-Kritiker von "World's 50 Best Restaurants" haben das Lokal zum zweiten Mal zum besten Restaurant der Welt gekürt. "Ich erinnere mich daran, wie ich früher mit meinen Brüdern um die Käsekruste gestritten habe. In der Osteria Francescana servieren wir solche Erinnerungen", sagte Spitzenkoch Massimo Bottura bei der Preisverleihung im spanischen Bilbao. Bereits 2016 führte die Osteria die Liste an, im vergangenen Jahr belegte das Restaurant den zweiten Platz.

Platz zwei des Rankings der Gourmetrestaurants belegt diesmal El Celler de Can Roca im spanischen Girona, dahinter folgt das Mirazur im französischen Menton. Auch ein Deutscher schaffte es unter die Top 50: Tim Raue hat mit seinem nach ihm benannten Restaurant in Berlin-Kreuzberg Platz 37 geschafft.

Seit 2002 küren mehr als 1000 internationale Gastronomieexperten jedes Jahr die besten Restaurants der Welt. Anders als der Name vermuten lässt, stehen nicht nur 50, sondern 100 Lokale auf der Liste, die das britische "Restaurant Magazine" veröffentlicht.

