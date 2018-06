Entspanntes Wochenende auf Autobahnen vor Sommerferien

Baustellen können auch an den kommenden Tagen auf einigen Autobahnabschnitten den Verkehr behindern. Ansonsten haben Autofahrer in Deutschland aber voraussichtlich freie Fahrt. Foto: dpa

Stuttgart. Vor dem großen Reiseverkehr im Sommer kommen Autofahrer an diesem Wochenende (15.-17. Juni) noch einmal relativ frei durch.

Der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC erwarten auf den Autobahnen keine großen Störungen, sondern weitgehend staufreie Fahrt. Ab dem 25. Juni beginnen in den ersten Bundesländern dann die Sommerferien.

Allerdings findet am kommenden Sonntag (17. Juni) der bundesweite Aktionstag "Mobil ohne Auto" statt. Hier sei mit einzelnen gesperrten Straßen zu rechnen. Der Schwerpunkt liege in Baden-Württemberg und Hamburg, erklärt der ACE. Außerdem sei auf fast allen Autobahnen mit Baustellen und entsprechenden Behinderungen zu rechnen.

Auf diesen Strecken könnte es demnach zu Staus oder Behinderungen kommen:

A 1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln; beide Richtungen und Koblenz - Trier A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln; beide Richtungen und Köln - Oberhausen - Arnheim A 5 Darmstadt - Heidelberg - Karlsruhe - Basel; beide Richtungen A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Memmingen A 8 Luxemburg - Saarlouis und Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A 9 Berlin - Halle/Leipzig - Nürnberg - München; beide Richtungen A 10 Berliner Ring A 12 Berliner Ring - Frankfurt/Oder A 13 Schönefelder Kreuz - Dresden A 14 Magdeburg - Leipzig A 24 Schwerin - Neuruppin A 31 Emden - Leer - Lingen/Ems - Gronau - Bottrop A 40 Venlo - Duisburg - Essen A 45 Gießen - Hagen A 46 Heinsberg - Düsseldorf - Wuppertal A 61 Koblenz - Mönchengladbach A 93 Kiefersfelden - Rosenheim A 96 Lindau - München A 99 Autobahnring München

In den Nachbarländern Österreich und Schweiz ist das Verkehrsaufkommen ebenfalls noch eher mäßig. Auch hier könne der Verkehr allerdings durch Frühurlauber an Baustellen und Ballungsraumautobahnen zum Stocken kommen. Bei der Rückreise von Österreich nach Deutschland müssen Autofahrer nur mit kurzen Verzögerungen rechnen. Im Stadtgebiet von Bellinzona im Tessin endet außerdem am Sonntag die "Tour de Suisse" - davon ist der Durchgangsverkehr stark betroffen, nicht jedoch die umliegenden Autobahnen.

( dpa )

