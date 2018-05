Der Saison entsprechend locken viele Veranstaltungen ins Freie. Während der Botanische Garten in Berlin seine Gäste in zehn verschiedene Themenwelten entführt, können Reisende im Norden Dänemarks entspannt wandern - und dabei viel über die Kultur des Landes lernen.

Veranstaltungstipps Wandern in Skagen und Märchen in Babelsberg

Wanderfestival in Skagen

Auf zwölf Routen können Wanderer die Natur an der Nordspitze Dänemarks erkunden: Beim Skagen Wanderfestival führt ein Guide Teilnehmer vom 7. bis zum 9. September durch das Umland der Hafenstadt Skagen. Das Naturerlebnis und gemütliche Wanderungen stehen im Vordergrund. Teilnehmer können aber auch viel über dänische Kultur und über Dichter wie Hans Christian Andersen lernen. Zudem gibt es Nachtwanderungen, eine Tour auf dem Nordseepfad Nordsøstien sowie Nordic Walking-Angebote.

Botanischer Garten in Berlin erleuchtet

An zwei Abenden wird der Botanische Garten in Berlin diesen Sommer wieder erleuchtet. Am 20. und am 21. Juli findet die Open-Air Veranstaltun g statt. Auf dem Gelände gibt es dann zehn verschiedene Themenwelten: Dort zeigen Künstler, Musiker, Tänzer, Luftartisten, Jongleure, Magier sowie Walk Acts ihr Können - etwa mit Stelzen, Feuer oder Schwertern. Teile der Gewächshausanlage verwandeln sich in einen Spiegelpalast, der in buntem Licht erstrahlt. Besucher können auch die südamerikanische Riesenseerose im wiedereröffneten Victoriahaus besichtigen - mit zwei Meter großen Schwimmblättern. In diesem Jahr feiert die Botanische Nacht ihr zehnjähriges Jubiläum - unter dem Motto "Das Licht der Natur".

Kinderfest im Filmpark Babelsberg

Das Sandmännchen, aber auch viele Märchenfiguren können Kinder am 30. Juni und 1. Juli im Filmpark Babelsberg treffen. Es gibt verschiedene Workshops: So lernen die Besucher etwa "Tanzen wie im Film" oder wie eine Prinzessin sich am Hof verhält. Zum vierten Mal findet dort das "Märchenhafte Kinderfest" statt - um 10.00 Uhr geht es los. Besucher bis 16 Jahren, die bis 12.00 Uhr im märchenhaften Vollkostüm erscheinen, erhalten freien Eintritt. Der Eintritt kostet 15 Euro für Kinder zwischen 4 und 16 Jahren und 22 Euro für Erwachsene. Familien mit bis zu drei Kindern zahlen 65 Euro.

