Mittelmeer bleibt kühl - Rotes Meer bei 25 Grad

Bei 25 Grad Wassertemperatur lässt es sich an den Stränden des Roten Meeres derzeit angenehm baden. Zum Beipspiel am Strand Hurghada in Ägypten.

In Deutschland pausiert der Frühling in den kommenden Tagen. Wer dennoch auf warmes Wetter nicht verzichten will, packt am besten die Koffer und setzt sich in einen Flieger. Ideale Bedingungen für einen Badeurlaub bietet etwa das Rote Meer.