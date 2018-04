Sommerpause So lagert man die Skiausrüstung bis zum Winter richtig ein

Im Laufe der Wintersaison sammelt sich in und an Skibindungen eine Menge Dreck. Bevor sie im Frühjahr eingelagert werden, sollten sie darum erstmal eine gründliche Reinigung erhalten.

Die Saison ist in den meisten Wintersportgebieten vorbei. Zeit also, Ski, Bindung und Stiefel einzumotten. Damit die Ausrüstung im kommenden Winter wieder top in Schuss ist, gilt es einiges zu beachten.