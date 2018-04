Warum stimmt die Wagenreihenfolge bei der Bahn nicht immer?

Der Wagenstandsanzeiger gibt Auskunft über die Position der Zugabteile am Bahnsteig - doch oft stimmt die Anzeige nicht, der Zug fährt mit verdrehter Wagenreihung ein.

Fast jeder Bahnreisende hat es schon erlebt: Man schaut auf dem Wagenstandsanzeiger am Bahnsteig nach und findet beim einfahrenden Zug sein Abteil trotzdem nicht an der angegebenen Stelle. Was ist da los?