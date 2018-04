In vier bis fünf Tagen um den berühmten schottischen See Loch Ness wandern: Das soll ab August durch die Fertigstellung eines Teilstücks auf dem South Loch Ness Trail wieder möglich sein.

Gute Nachrichten für Urlauber der britischen Insel: Der Wanderweg um den See Loch Ness in Schottland lässt sich nun in voller Länge erkunden.