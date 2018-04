Noch kein Badewetter in Europa

Hamburg. Mit den Wassertemperaturen rund ums Mittelmeer geht es langsam wieder aufwärts - zum Baden laden sie aber noch nicht ein. Das zeigen die Wassertemperaturen.

In Antalya in der Türkei zum Beispiel hat das Wasser aktuell 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Deutlich angenehmer ist kurz nach Ostern zum Beispiel das Rote Meer in Ägypten mit 25 Grad.