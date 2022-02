3:2 – ATSV gelingt Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Hamburg. Der Ahrensburger TSV kann doch noch gewinnen. Durch ein 3:2 (1:1) beim Landesliga-Vorletzten SC Sternschanze haben die Fußballer von Trainer Matthias Nagel den lang ersehnten Befreiungsschlag im Abstiegskampf gefeiert. Es waren die ersten Punkte seit Oktober 2021. Seither hatten die Stormarner fünf Niederlagen in Folge kassiert.

Verunsicherung bei den Ahrensburgern war zu spüren

„Das war sicherlich nicht souverän“, sagte Nagel über den durchwachsenen Auftritt beim designierten Absteiger. Doch das sei für ihn allenfalls zweitrangig. „Heute war es wichtig, drei Punkte zu holen. Das gibt uns jetzt vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen zurück. Heute war die Verunsicherung zu spüren. Aber es ist eben Abstiegskampf.“

Ohne mehrere Leistungsträger – unter anderem fehlte Torjäger Mihai Bitez wegen einer Schulterverletzung – tat sich der ATSV von Beginn an schwer. Auch der glücklich entstandene Führungstreffer durch Timo Adomat (33. Minute) brachte keine Sicherheit. Im Gegenteil: Nur vier Minuten später glich Jonas Kutschke aus.

Gegnerischer Trainer sah wegen Meckerns die Gelb-Rot

Eine unübersichtliche Situation kurz nach Wiederbeginn brachte Ahrensburg auf die Siegerstraße. Einen Treffer von Malte Kohlsaat pfiff der Schiedsrichter zurück, entschied wegen eines vorangegangenen Handspiels stattdessen auf Elfmeter und Rot gegen Sternschanzes Philipp Jacobs. Benedikt Neumann-Schirmbeck verwandelte sicher (51.).

In der Folge wurde die Partie immer hitziger, woran auch das 3:1 durch den Lukas Heitmann (68.) nichts änderte. Mohamman Chamas (71.) verkürzte per Distanzschuss. Sternschanzes Trainer Hasan Aydogan sah wegen wiederholten Meckerns Gelb-Rot (73.). In Überzahl brachten die Schlossstädter den Sieg mit Glück und Geschick über die Zeit und durften durchatmen, während für den Club vom Bahnhof Sternschanze der Zug im Abstiegskampf abgefahren ist.

Ahrensburger TSV: Lamm – Bielesch, Tatsis, Misselhorn, Sailer – Kohlsaat (65. Heitmann), Guttenberger – Erdem (70. Laukat), Adomat, Akimoto (65. Andic) – Neumann-Schirmbeck

