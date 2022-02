Torreiche Siege für Stormarns Oberligateams

Krummesse/Leezen. Vielleicht sollte der SV Preußen Reinfeld einen Antrag beim Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband stellen, seine Heimspiele immer in der Fremde austragen zu dürfen. „Das würde uns auf jeden Fall entgegenkommen“, sagte Trainer Pascal Lorenz mit einem Augenzwinkern. Weil der eigene Rasenplatz nach wie vor unbespielbar ist, wich der Oberligist wie schon in der Vorwoche nach Krummesse aus – und feierte beim 5:1 (3:1) gegen den FC Dornbreite seinen höchsten Saisonsieg. Schon gegen den Oldenburger SV (4:3) hatten die Karpfenstädter auf dem Kunstrasenplatz überzeugt.

Kristof Rönnau trifft schon in der 3. Minute zur Führung

Gegen Dornbreite, einen direkten Konkurrenten beim Kampf um den Oberligaverbleib, erwischte Reinfeld einen Traumstart. Nach zwei Minuten erzwang die Offensivabteilung einen Ballgewinn. Den Schuss von Dennis Lie parierte der Lübecker Feldspieler Jannek Stöver mit der Hand – Rote Karte und Elfmeter. Kristof Rönnau verwandelte zur frühen Führung (3. Minute).

„Das war definitiv richtungsweisend“, sagte Lorenz. „Zwar hat Dornbreite in der ersten Halbzeit auch in Unterzahl gut gespielt, aber später war die Kraft bei denen weg.“ Zudem half die Lübecker Abwehr auch weiterhin kräftig bei Reinfelds Kantersieg mit. Wieder war es Lie, der einen Strafstoß herausholte, weil sein Gegenspieler im Sechzehner das Bein stehen ließ. Abermals vollstreckte Rönnau (14.).

Schlendrian ermöglich Anschlusstreffer des Gegners

Ein Mann mehr, zwei Tore vor – nach weniger als einer Viertelstunde schien die Partie schon gelaufen. Dieser Eindruck verfestigte sich jedoch auch im Reinfelder Auftreten. Unnötige Ballverluste und der Anschlusstreffer durch den früheren Eicheder Christian Peters (28.) waren die Folge. Lorenz: „In solchen Situationen ist die Herausforderung, die Spannung hochzuhalten. Man neigt dazu, zu denken, es laufe von allein. Wir sind ein bisschen schläfrig geworden und haben den Gegner stark gemacht.“ Das Gegentor beendete die kritische Phase schnell. Nikita Bojarinow (30.) erstickte mit seinem 3:1 Dornbreites Hoffnungen im Keim.

Japaner Keita Izawa zeigt starke Leistung

Im zweiten Durchgang konnte sich Trainer Lorenz auf seine Mannschaft und die Patzer des Gegners verlassen. Dornbreites Marcel Venzke traf beim Klärungsversuch ins eigene Tor (66.). Den Schlusspunkt setzte der starke Keita Izawa (79.). Der quirlige Japaner setzte immer wieder Akzente, ebenso wie sein Pendant Alaa Nader.

Jetzt folgen die Spiele gegen das Spitzenduo

Dank des perfekten Starts ins neue Kalenderjahr sind Reinfelds Träume, den Klassenerhalt über den Sprung in die Meisterrunde zu schaffen, realistischer denn je. Den vierten Platz, der dafür nötig ist, belegt nun erstmals der SV Preußen. „Das ist vor allem psychologisch eine richtig gute Ausgangsposition. Jetzt sind wir die Gejagten“, sagte Lorenz. Die nun anstehenden Partien gegen das Spitzenduo SV Todesfelde und SV Eichede seien Bonusspiele. „Wir freuen uns drauf, können befreit aufspielen.“ Und wo werden die beiden Heimspiele ausgetragen? Wieder in Krummesse? Das hänge vom Wetter ab und werde wohl erst zwei Tage vorher entschieden, sagte Lorenz. „Unser Ziel ist ganz klar, in Reinfeld zu spielen“.

Stormarns zweiter Oberligist steigt erst am kommenden Wochenende wieder in den Punktspielbetrieb ein. Im ersten Pflichtspiel 2022 machte der SVE den Einzug in das Kreispokal-Halbfinale klar – offenbarte gegen Verbandsligist WSV Tangstedt aber noch Schwächen. Insbesondere die Defensivarbeit wurde bei dem turbulenten 6:4 (3:2) in Leezen viel zu oft vernachlässigt.

Eichedes Trainer Skwierczynski kritisiert Einstellung seiner Mannschaft

Trainer Denny Skwierczynski, der schon in der ersten Hälfte zweimal wechselte, kritisierte sein Team: „Wir haben keine gute Leistung gezeigt. In der Oberliga müssen wir anders auftreten, sonst werden wir unser blaues Wunder erleben. Man muss zu allen Spielen die richtige Einstellung finden.“

Zwar führte der klare Favorit von Beginn an, ließ Tangstedt aber immer wieder herankommen. Den ersten Anschlusstreffer erzielte Jannes Arps (15./zum 2:1). Auf 3:2, 5:3 und 5:4 verkürzte Miguel Marcus (34./Foulelfmeter, 70., 75.). Für Eichede trafen Moritz Möller (7./Eigentor), Richardt Arndt (14.), dreimal Jonathan Stöver (27., 67./FE, 85./FE) und Tino Arp (56.). In der Runde der letzten vier gastiert Eichede am 22. März bei Kreisligaclub TSV Trittau. Im zweiten Halbfinale stehen sich Kreisligist FSG Südstormarn und Verbandsligist SG Elmenhorst/Tremsbüttel gegenüber (24. März).

SV Preußen Reinfeld: Zimmermann – Möller, Cloppat, Grimm, Vogel – Bojarinow (68. M. Czeschel), Ellenberger – Izawa (83. Podbielske), Lie (68. Mickeleit), Nader (76. Biermann) – Rönnau (83. Pirch)

SV Eichede: Baeskow – Reimers, Ostermann, Meyer – Rathjen (76. Bieche), Clausen (39. Zaske) – Arndt, Stöver, Lahrtz (76. Gehrken) – Arp, Dombrowski (39. Wittig)