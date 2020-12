SV Eichede gerettet: So kam die Einigung zustande

Steinburg. Kurz vor Weihnachten gibt es endlich Gewissheit: Der SV Eichede ist gerettet. Auf der entscheidenden Sitzung stimmten die Gemeindevertreter mit großer Mehrheit einem neuen Nutzungsvertrag für die gemeindeeigene Sportanlage zu, über den bis zuletzt verhandelt wurde. Der Vertrag läuft mindestens bis zum 30. Juni 2025.

Ohne Einigung hätte Stormarns erfolgreichster Fußballverein am 1. Januar ohne Sportanlage dagestanden – und damit ohne sportliche Perspektive. Das hätte womöglich das sofortige Ende des Vereins bedeutet. Das Ende eines Vereins, der mit 556 Mitgliedern in 18 Mannschaften einer der erfolgreichsten Vereine der Region und Kooperationspartner des HSV ist. Die erste Mannschaft spielte zweimal in der Regionalliga Nord und qualifizierte sich 2017 für den DFB-Pokal. Das drohende Aus hatte überregional Beachtung gefunden, auch Fußball-Prominenz sprach sich für den SVE aus.

Gefeiert wurde zunächst im Internet

Zu den wenigen Zuschauern der Sitzung in der kleinen Mollhagener Turnhalle zählte der Vereinsvorsitzende Olaf Gehrken. Im entscheidenden Moment, als 15 Gemeindevertreter einen Arm hoben und damit ihre Zustimmung für den neuesten Vertragsentwurf signalisierten, zeigte Gehrken keinerlei Regung. „Ich trage meine Gefühle nicht nach außen, das ist nun mal mein Naturell“, sagte er später. Es sei aber bemerkenswert, wie viele Menschen den Verein begleitet und unterstützt hätten. „Gerade die Mannschaften und Trainer haben emotional mitgefiebert. Wir sind sehr froh, dass wir dieses Thema haben lösen können.“

Die großen Gefühle überließ der Vereinsvorsitzende dem Internet. Kurz nach der rettenden Entscheidung erschien auf der SVE-Facebookseite eine Fotostrecke mit Bildern aus der Geschichte des 1947 gegründeten Vereins, unterlegt mit epischer Klaviermusik. Und auf dem Banner, das bislang „Eine Zukunft für den SV Eichede“ gefordert hatte, steht nun „SV Eichede - auch in Zukunft“.

Noch Stunden vor der Sitzung wurde verhandelt

So spannend, so umstritten und so kompliziert die Geschichte um die bedrohte Existenz des Fußballvereins auch war, so einfach und unspektakulär kam es zum Showdown. Eine Dreiviertelstunde sprachen die Vertreter der Gemeinde Steinburg zunächst über Finanzen, Gullyreinigung und Knickpflege, ehe sie beim Tagesordnungspunkt 14 angelangt waren, „Nutzungsvertrag SVE“. In einer Vorbemerkung fasste Bürgermeister Wolfgang Meyer die Geschehnisse der vergangenen Wochen und Stunden zusammen. Knapp zwölf Stunden vor der Sitzung der Gemeindevertretung habe der Anwalt des Vereins mitgeteilt, dass lediglich zwei der noch offenen vier Streitpunkte zu der viel diskutierten Haftungsfrage gelöst seien. Die weiteren Änderungswünsche des Vereins bezeichnete Meyer als „nicht akzeptabel und mehrheitsfähig“. Dann kam es zur entscheidenden Abstimmung. Die Gemeindevertretung, die eine Verlängerung des bestehenden Nutzungsvertrags bisher abgelehnt hatte, stimmte dem neuen Entwurf mit breiter Geschlossenheit zu. Es gab lediglich eine Enthaltung.

Die Gemeinde wird den Vertrag nun dem Verein vorlegen. Die Unterschrift ist nur noch Formsache, nachdem die Anwälte der Parteien wenigstens in den allerwichtigsten Haftungsfragen Einigkeit erzielt haben. Gehrken sagte: „Der Verein hat jetzt einen unbefristeten Nutzungsvertrag. Der kann nach viereinhalb Jahren gekündigt werden, beide Seiten haben aber die Absicht geäußert, die Anlage dauerhaft zu nutzen. Wir haben jetzt wieder die Grundlage, Gutes für unseren Verein und die Region auf die Beine zu stellen.“ Auch Bürgermeister Meyer zeigte sich „sehr zufrieden, dass es zu einer positiven Lösung für Verein, Mitglieder, den Fußball und auch für die Gemeinde gekommen ist. Wir haben jetzt eine Basis für eine gemeinsame Zukunft."

Die entstandenen Gräben lassen sich nicht so schnell zuschaufeln

Ende gut, alles gut. Oder? So einfach ist es wohl leider nicht. Fast zwei Jahre dauerten die Verhandlungen über den neuen Vertrag und spitzten sich spätestens in diesem Winter zu einem handfesten Streit zwischen Verein und Gemeinde zu. Erst die Vermittlungsgespräche unter der Leitung des Mediators Hans-Ludwig Meyer und die angesichts des zeitlichen Drucks gewachsene Kompromissbereitschaft brachten eine Notfall-Einigung. Die entstandenen Gräben lassen sich kaum mal eben mit ein paar Schäufelchen Harmonie zuschütten. Bürgermeister Meyer äußerte ganz offen Sorgen über „das solidarische Verhalten aller Steinburger Vereine untereinander und den Zusammenhalt in unserer dörflichen Gemeinschaft.“ Im Umgang miteinander habe es einige Verletzungen gegeben.

Auch der Verein wird sich bei aller Erleichterung kaum als großer Sieger sehen. Zu groß die Zugeständnisse, die im neuen Vertrag gemacht werden mussten. Zu einschneidend die Gewissheit, dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinde seit einigen Jahren nicht mehr so reibungslos läuft, wie in den Jahrzehnten zuvor. Der einzige Gemeindevertreter, der sich bei der entscheidenden Abstimmung enthielt, war Heiko Busche von der SPD – ein SVE-Mitglied. Das dürfte als stilles Zeichen des Protests gegen einige Vertragsinhalte gedeutet werden. Inhalte, die der Verein aber akzeptieren musste, um weiterzuleben.

Nun wolle er endlich wieder nach vorn blicken, sagte der Vereinsvorsitzende Olaf Gehrken. Aus dem Konflikt werde der Verein sogar gestärkt hervorgehen. „Es ist unglaublich, wer uns alles unterstützt hat, darunter der HSV, der VfB Lübeck und einige Kreis- und Landespolitiker.“ Sobald der Lockdown beendet sei, „werden wir wieder mit Vollgas unsere hohen sportlichen Ziele verfolgen.“ In der derzeit unterbrochenen Oberliga-Saison gehört der SV Eichede zu den Titelanwärtern.