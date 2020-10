Siek. Das war deutlich: Ohne ihren neuen russischen Spitzenspieler Konstantin Chernov, der wegen der Corona-Pandemie nicht aus seinem Heimatland ausreisen durfte, unterlagen die Tischtennisherren des SV Siek in ihrem Auftaktspiel der 3. Bundesliga Nord dem SC Buschhausen mit 1:7. Die Stormarner hatten auf ein knapperes Ergebnis gehofft, auch wenn dem Gegner Mitte September gegen Titelmitfavorit TTC Champions Düsseldorf ein überraschendes Unentschieden gelungen war.

Rimas Lesiv hatte Sieg fast schon in der Tasche

Doch Neuzugang Owen Cathcart aus Irland und der aufgerückte Rimas Lesiv waren im oberen Paarkreuz weitgehend chancenlos. Lesiv, der bei den Siekern der einzig verbliebene Spieler aus der vergangenen Saison ist, wähnte sich im Duell mit Christian Strack angesichts einer 2:0-Satzführung zwar schon auf der Siegerstraße, verlor aber noch mit 2:3.

Lesivs litauischer Landsmann Matas Vilkas machte es dafür genau andersherum: Er lag gegen Manuel Kupfer schon mit 7:11, 5:11 hinten, rette sich aber noch in den fünften Satz. Dort hatte sein Gegner dann noch einmal den besseren Start. Doch der 26-Jährige aus Litauens Hauptstadt Vilnius bewies bei seinem ersten Einsatz für die Sieker, über welche Kämpferqualitäten er verfügt: Er drehte einen 4:8-Rückstand nach Abwehr von drei Matchbällen noch in ein 14:12. „Das war klasse“, schwärmte Teammanager Klaus Bergmann. Der für den fehlenden Chernov eingesprungene Michael Zibell aus Sieks Regionalligateam kam in seinen beiden Matches nicht über einen Satzgewinn gegen Kupfer hinaus.

Als Nächstes treten Sieker gegen SVH 1945 Kassel an

Nächster Gegner der Sieker ist am Sonntag, 18. Oktober, auswärts Aufsteiger SVH 1945 Kassel. Die Nordhessen haben bislang als einzige Mannschaft in der Staffel noch kein Spiel absolviert. Ursprünglich sollten die Kasseler am gestrigen Sonntag gegen den TSV Bargteheide in die Saison starten. Wegen eines positiven Coronatests in Reihen der Bargteheider hatte der Deutsche Tischtennis-Bund die Partie jedoch kurzfristig abgesetzt.

Ergebnisse, Einzel: Owen Cathcart (SV Siek) – Christian Strack (SC Buschhausen) 12:10, 15:17, 8:11, 9:11; Rimas Lesiv – Michael Servaty 6:11, 5:11, 3:11; Matas Vilkas – Manuel Kupfer 7:11, 5:11, 11:5, 11:9, 14:12; Michael Zibell – Ewgenij Milchin 6:11, 9:11, 6:11; Cathcart – Servaty 11:7, 3:11, 10:12, 5:11; Lesiv – Strack 11:4, 11:4, 7:11, 7:11, 6:11; Vilkas – Milchin 3:11, 9:11, 12:10, 7:11; Zibell – Kupfer 11:8, 9:11, 5:11, 4:11